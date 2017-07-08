Выходные в Литве: тепло и дожди

ru.DELFI.lt
суббота, 8 июля 2017 г. 10:59
В выходные в Литве прогнозируется теплaя погодa c дождями, сообщает Гидрометеорологическая служба.
© Adobe Stock

В субботу днем ожидается плюс 19–22 градусов. Во многих местах, преимущественно в западных районах страны пройдут дожди.

В воскресенье также возможны осадки, днем - преимущественно кратковременные дожди, местами возможны грозы. Температура воздуха ночью будет 13–14 градусов тепла, днем - 19–21 градусов тепла.

В понедельник дождей не ожидается, воздух прогреется до плюс 23–25 градусов. В последующие дни прогнозируется дождливая погода с грозами.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Заработок в Паланге: после никудышного сезона - автомобиль, после горячего - квартира (9)

Anna Lopucha-Vinauskienė
Художница Анна Лопуха-Вайнаускене в Паланге уже 16-й сезон. Выпускница Вильнюсской художественной академии рисует на взморье портреты.

Выходные в Литве: тепло и дожди

Выходные в Литве: тепло и дожди
В выходные в Литве прогнозируется теплaя погодa c дождями, сообщает Гидрометеорологическая служба.

В Вильнюсе ожидается рекордное количество первоклассников (9)

В Вильнюсе ожидается рекордное количество первоклассников
В вильнюсские школы уже зарегистрировалось около 6808 первоклассников, дополнительно создаются первые классы в 15 школах – этой осенью в первые классы пойдёт на 400 детей больше, чем в прошлом году.

В Вильнюсе вручили дипломы выпускникам ЕГУ (18)

В Вильнюсе вручили дипломы выпускникам ЕГУ
В Вильнюсе состоялось вручение дипломов выпускникам Европейского государственного университета. Второй год подряд торжественная церемония вручения дипломов прошла в стенах костела св. Котрины.

Гражданин России осужден в Литве за шпионаж на 10 лет лишения свободы (55)

Nikolajus Filipčenka
В пятницу Вильнюсский окружной суд осудил гражданина РФ Николая Филипченко на десять лет лишения свободы за шпионаж.
Facebook друзья
Rambler's Top100