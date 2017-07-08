В понедельник дождей не ожидается, воздух прогреется до плюс 23–25 градусов. В последующие дни прогнозируется дождливая погода с грозами.

В воскресенье также возможны осадки, днем - преимущественно кратковременные дожди, местами возможны грозы. Температура воздуха ночью будет 13–14 градусов тепла, днем - 19–21 градусов тепла.

В субботу днем ожидается плюс 19–22 градусов. Во многих местах, преимущественно в западных районах страны пройдут дожди.

В выходные в Литве прогнозируется теплaя погодa c дождями, сообщает Гидрометеорологическая служба.

Выходные в Литве: тепло и дожди

Выходные в Литве: тепло и дожди В выходные в Литве прогнозируется теплaя погодa c дождями, сообщает Гидрометеорологическая служба.

В Вильнюсе ожидается рекордное количество первоклассников В вильнюсские школы уже зарегистрировалось около 6808 первоклассников, дополнительно создаются первые классы в 15 школах – этой осенью в первые классы пойдёт на 400 детей больше, чем в прошлом году.

В Вильнюсе вручили дипломы выпускникам ЕГУ В Вильнюсе состоялось вручение дипломов выпускникам Европейского государственного университета. Второй год подряд торжественная церемония вручения дипломов прошла в стенах костела св. Котрины.