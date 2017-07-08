Выходные в Литве: тепло и дожди

В выходные в Литве прогнозируется теплaя погодa c дождями, сообщает Гидрометеорологическая служба.
В субботу днем ожидается плюс 19–22 градусов. Во многих местах, преимущественно в западных районах страны пройдут дожди.
В воскресенье также возможны осадки, днем - преимущественно кратковременные дожди, местами возможны грозы. Температура воздуха ночью будет 13–14 градусов тепла, днем - 19–21 градусов тепла.
В понедельник дождей не ожидается, воздух прогреется до плюс 23–25 градусов. В последующие дни прогнозируется дождливая погода с грозами.