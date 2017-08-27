Эту информацию DELFI подтвердили источники в правоохране – полиция не скрывает, что знает, в какой стране находится Букаускас - он скрывается от правоохраны в Ирландии. Полицию Ирландии просят о помощи в поиске подозреваемого.

За ордером обратилась прокуратура – недавно было завершено еще одно расследование, Букаускасу предъявлены обвинения в мошенничестве. О завершении расследования Букаускас знал, ему вручили обвинительный акт и назначили меру пресечения в виде регулярной регистрации в полиции.

Но Букаускас нарушил меру пресечения и уехал из Литвы, поэтому он был объявлен в розыск.

В переданном в суд деле Букаускаса обвиняют в том, что 30 сентября прошлого года он взял у одного вильнюсца фотоаппарат стоимостью 3244 евро, а через час оставил его в ломбарде, взяв за него 700 евро. Фотоаппарат он владельцу не вернул.

Этот нанесенный вильнюсцу ущерб невелик, гораздо больший ущерб он нанес другим пострадавшим – в ноябре 2016 года суд осудил Букаускаса по 25 эпизодам: Букаускаса признали виновным в том, что он обманом приобретал компьютеры, мобильные телефоны и другую технику, но людям, которые ее продавали, денег не платил. В общей сложности он нанес ущерб, который оценили в 19 000 евро.

За аналогичные преступления он был осужден и в этом году.

В судах Букаускас признавал свою вину и во всем винил зависимость от азартных игр.

"С 2014 г. года я втянулся в азартные игры, проиграл значительные суммы, пытаясь отыграться , брал деньги в долг у родственников и друзей, отыграться не удалось, деньги я проиграл, а все кредиторы требовали вернуть деньги, денег у меня не было", – сказал Букаускас.

Тогда он вздумал брать напрокат разную технику и закладывать ее в ломбардах, а с деньгами снова шел в казино.

"Я находил в интернете людей, продававших компьютеры, телефоны, брал номера их счетов якобы, чтобы перевести деньги, подделывал данные о денежном переводе, деньги не переводил, а технику брал", – он рассказал, что всю эту технику перепродавал или закладывал в ломбардах.

Букаускас заверил, что лечится от зависимости.

О том, что Букаускас находится в Ирландии, в фейсбуке писали эмигранты. "А сейчас он ворует в Ирландии, обокрал мой дом, – писал Арнас Й. из Дублина. – Мы приняли к себе человека, поскольку ничего о не не знали, а ему нужна была помощь, мы нашли ему работу. Так на работе он умудрился набрать долго на 1000 евро и еще нас обокрал. И пропал без вести".