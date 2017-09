"С ростом эмиграции, восстановлением экономики, нужно все больше работников: литовцы уезжают, нужны иностранцы. Потребность постоянно растет, и число штатных единиц ни у нас, ни в других службах, которые занимаются этим вопросом, не растет. Эта проблема накапливается и пришли к тому, что в этом полугодии просьб о выдаче национальной визы подано столько, сколько за весь год в прошлом году", - сказала BNS директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте. Однако, пока, по словам главы департамента, ситуация наладится и, вероятно, будет еще больше ухудшаться. "Сейчас нужно ждать около месяца. В общем, национальная виза должна быть выдана в течение 15 календарных дней с возможностью продлить в сложных случаях", - сказала Э.Гудзинскайте. Evelina Gudzinskaitė DELFI / Karolina Pansevič Она посоветовала желающим получить визу подавать заявления электронным способом, а также не идти в Департамент миграции и подавать документы в территориальных отделах. Работодателям также рекомендуется обращаться в департамент самим, без посредников, которые часто действуют непрофессионально и замедляют процесс. В 2015 году на территории Литвы было получено 2011 заявлений с просьбой о выдаче национальной визы - в среднем восемь заявлений в день. В 2016 году таких заявлений было 2013 - 12 заявлений на 1 рабочий день. В этом году до 29 августа уже получено 3225 заявлений или 15 заявлений на рабочий день.











