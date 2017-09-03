В связи с тем, что число заявлений с просьбой о выдаче национальной литовской визы выросло вдвое, в Департаменте миграции затягивается срок выдачи этих виз: их можно ожидать около месяца.
© Delfi nuotr.

"С ростом эмиграции, восстановлением экономики, нужно все больше работников: литовцы уезжают, нужны иностранцы. Потребность постоянно растет, и число штатных единиц ни у нас, ни в других службах, которые занимаются этим вопросом, не растет. Эта проблема накапливается и пришли к тому, что в этом полугодии просьб о выдаче национальной визы подано столько, сколько за весь год в прошлом году", - сказала BNS директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

Однако, пока, по словам главы департамента, ситуация наладится и, вероятно, будет еще больше ухудшаться.

"Сейчас нужно ждать около месяца. В общем, национальная виза должна быть выдана в течение 15 календарных дней с возможностью продлить в сложных случаях", - сказала Э.Гудзинскайте.

Evelina Gudzinskaitė
Evelina Gudzinskaitė
© DELFI / Karolina Pansevič

Она посоветовала желающим получить визу подавать заявления электронным способом, а также не идти в Департамент миграции и подавать документы в территориальных отделах.

Работодателям также рекомендуется обращаться в департамент самим, без посредников, которые часто действуют непрофессионально и замедляют процесс.

В 2015 году на территории Литвы было получено 2011 заявлений с просьбой о выдаче национальной визы - в среднем восемь заявлений в день.

В 2016 году таких заявлений было 2013 - 12 заявлений на 1 рабочий день.

В этом году до 29 августа уже получено 3225 заявлений или 15 заявлений на рабочий день.

BNS
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