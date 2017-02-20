Выбрана идея для памятника Басанавичюсу в столице Литвы

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ru.DELFI.lt
понедельник, 20 февраля 2017 г. 15:23
20 февраля экспертная комиссия сообщила, какую скульптуру в память о Йонасе Басанавичюсе установят в Вильнюсе, около Национальной филармонии.
© Saulius Žiūra

В конкурсе принимали участие 16 групп архитекторов и скульпторов, победителем стало произведение Гедиминаса-Антанаса Сакалиса, Гедиминаса Пекуриса и Альгирдаса Расимавичюса.

"Всю фигуру проще идентифицировать, виден выразительный момент лепки, он живой. Легко распознать человека, он достойно идет в жизнь. Только отрицательный момент, если бы все развивалось – найти индивидуальный язык пластики", – сказал председатель комиссии, член Литовского союза художников скульптор Гедиминас Каралюс.

По его словам, эта скульптура в стиле второй половины XIX в., однако она отвечает общему контексту – времени, когда жил и творил Басанавичюс, окружению площади, поскольку соседние здания выдержаны в том же стиле.

"Но еще надо, чтобы отвечал и контексту будущего", – признал Каралюс необходимость внести коррективы.

Второе место в конкурсе досталось идее ЗАО Studija 2 - изображение несущего флаг Басанавичюса.

Выбрана идея для памятника Басанавичюсу в столице Литвы
© Saulius Žiūra

Третье место заняла идея скульптуры ЗАО Vilniaus architektūra.

Выбрана идея для памятника Басанавичюсу в столице Литвы
© Saulius Žiūra

На вопрос, какой смысл выбирать лучший вариант, если все проекты еще нужно совершенствовать, Каралюс заверил, что главное - "движение и действие".

"Должно быть действие. Мы должны работать, действовать и через силу, ошибки искать, что делать", - сказал он.

Авторов попросят усовершенствовать проекты с учетом высказанных замечаний.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что на следующей неделе должно выяснится, на какие средства будут создавать скульптуру. Оказывается, авторы работ не представили необходимые для реализации документы, поэтому это можно сделать только на частные средства.

О памятнике Басанавичюсу говорят с конца 2014 года. Он должен появиться в рамках правительственной программы по случаю 100-летия со дня восстановления государства. Памятник планируют открыть к 167-ой годовщине со дня рождения Басанавичюса - до 23 октября 2018 г.

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