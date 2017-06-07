Вы представитель опасной профессии? Вам придется проверяться на трезвость

Депутаты зарегистрировали новый проект поправки к закону о контроле над алкоголем, которым хотят обязать работодателей проверять работников на трезвость. Это будет касаться представителей опасных профессий, пишет lrt.lt.

По словам инициатора проекта, консерватора Паулюса Саударгаса сейчас работодатели не обязаны этого делать. Список опасных профессий утвержден правительством. Работников проверяют на трезвость только если есть обоснованные подозрения, что человек может быть пьян, однако сохранять результаты тестирования работодатели не обязаны.

Чтобы снизить потребление алкоголя в группе риска и сократить число несчастных случаев на производстве, предлагают регулярно проверять работников на трезвость.

В проекте предлагают проверять представителей опасных профессий на трезвость даже если нет оснований подозревать их в нетрезвости. Кроме того, предлагают, чтобы, к примеру, водителей проверяли не только перед рейсами, но и представителей других опасных профессий перед началом их смены. Также работодателей хотят обязать хранить результаты тестов.

"Сейчас, по закону, перед рейсами водители, пилоты и капитаны водных транспортных средств, должны проверяться на трезвость. Мы предлагаем проверять всех представителей опасных профессий. Список таких профессий утверждает правительство – это и погрузка, работы по лесозаготовке, работа с электрооборудованием, радиоактивными веществами, химическими веществами, работа в загрязненных местах и др. Их проверяли бы в обязательном порядке, если примут соответствующий закон", – сказал LRT.lt Саударгас.

По словам депутатов, статистика несчастных случаев показывает, что многих несчастных случаев можно избежать, если люди будут трезвыми. "С другой стороны, не всегда это выясняется, иногда факты скрывают. Вот и обяжут работодателей хранить информацию о проверки на трезвость. Если человек придет нетрезвым, ему не разрешат работать, информация об этом будет в архиве", – сказал Саударгас.

Консерватор надеется, что предложение будет принято, поскольку его поддерживают и консерваторы, и оппозиция.