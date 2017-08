"В теплое время года работы и Клайпедской полиции становится больше. Одних нарушителей на сегодняшний день зарегистрировано 4800, из них за лето – 1400. Пьяных водителей с нового года задержано 150, почти половина из них попалась летом. Значит, сезонность налицо, поэтому рейды мы проводим и будем проводить каждый день", – сказал представитель Клайпедской полиции Артурас Фрейтикас. Он не скрывает, что лето на дорогах много рассеянных водителей, пешеходов, недисциплинированных велосипедистов. А пассажирам автомобилей приходится платить за то, что они не пристегиваются ремнями безопасности. Если пьяных водителей хотя бы минимально воспитывает возможная конфискация автомобиля, то любители говорить за рулем по телефону, кажется, ничего не боятся. Полицейский предположил, что, возможно, ситуацию изменило бы, если бы их хотя бы ненадолго лишали телефонов. Однако на такие действия законодатели пока не решились. Представитель Литовской дорожной полиции Тадас Юозумас сказал, что сам часто работает на непомеченном автомобиле Audi, поэтому знаком с ситуацией не только по статистике. "Все очень спешат к морю, – сказал Юозумас. – Бывали случаи, что водители, которых уже наказывали за превышение скорости, через месяц снова нарушали правила. И это несмотря на то, что все они сожалеют о том, что сделали". Юозумас обратил внимание на то, что водители, которые едут к морю, теряют бдительность. Не секрет, что в социальных сетях сразу же делятся информацией, как только на дороги выезжает непомеченная Audi, на которой патрулирует полиция. По словам Юозумаса, пойманные за нарушение скорости водители обычно сожалеют о своих действиях, ведь им грозит штраф, а некоторых ждет и лишение прав, но культуры литовским водителям явно не хватает. Водители нередко ездят так, будто они на дороге одни: обгоняют в запрещенном месте, превышают скорость, создают аварийные ситуации, забывают, что на магистралях и автострадах кроме авто ездят и мотоциклы. Только в Клайпедском округе до 1 июня задержаны 511 лихачей, еще 300 были остановлены за лето. Полиция ведет отдельную статистику, согласно которой по всей Литве 77 266 человек получили штрафы за превышение скорости (за 7 месяцев). Фрейтикас сказал, что контроль за водителями на дорогах необходим. Поэтому и после того, как лето закончится, работы у полиции меньше не станет.

