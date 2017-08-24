Второй год подряд в ЕГУ растет число первокурсников

Европейский гуманитарный университет (ЕГУ) в Вильнюсе сообщает об успешном завершении приёмной кампании 2017 года на бакалаврские и магистерские программы университета, сообщается на сайте этого высшего учебного заведения.
Всего в рамках основного и дополнительного наборов 2017 года были получены 319 анкет абитуриентов.
По итогам вступительных экзаменов и проведённых собеседований Приёмная комиссия ЕГУ рекомендовала к зачислению 294 будущих первокурсника, что на 11,3% больше, чем в 2016 году. Несмотря на 12 лет вынужденной работы ЕГУ в Вильнюсе, университет остаётся неразрывно связанным с Беларусью — 90,1% первокурсников являются гражданами Беларуси. Также среди поступивших есть граждане Украины, Литвы, России, Сербии, Казахстана и Азербайджана.
17,6% рекомендованных первокурсников начнут учёбу на бакалаврских и магистерских программах ЕГУ бесплатно.