По итогам вступительных экзаменов и проведённых собеседований Приёмная комиссия ЕГУ рекомендовала к зачислению 294 будущих первокурсника, что на 11,3% больше, чем в 2016 году. Несмотря на 12 лет вынужденной работы ЕГУ в Вильнюсе, университет остаётся неразрывно связанным с Беларусью — 90,1% первокурсников являются гражданами Беларуси . Также среди поступивших есть граждане Украины , Литвы , России, Сербии, Казахстана и Азербайджана.

Всего в рамках основного и дополнительного наборов 2017 года были получены 319 анкет абитуриентов.

Второй год подряд в ЕГУ растет число первокурсников

Российские военные инспекторы совершат наблюдательный полет над Литвой В четверг российские военные инспекторы по контролю над вооружениями в рамках Договора по открытому небу совершат наблюдательный полет над Литвой на оснащенном специальным цифровым оборудованием самолете "Ан-30B" ВВС России.

Синоптик заверила, что летняя погода еще вернется Несмотря на то, что в ближайшие дни будут идти дожди, еще есть надежда на то, что летнее тепло вернется, сказала LRT синоптик Изольда Марцинонене. По ее словам, климатологи отмечают, что лето удлиняется за счет осени – поэтому ничего удивительного, что в конце августа температура ниже, чем в начале сентября, пишет lrt.lt.

Второй год подряд в ЕГУ растет число первокурсников Европейский гуманитарный университет (ЕГУ) в Вильнюсе сообщает об успешном завершении приёмной кампании 2017 года на бакалаврские и магистерские программы университета, сообщается на сайте этого высшего учебного заведения.

На "Пикнике свободы" - внимание к нацобщинам Литвы и теме отношений с Россией 26 августа в Каунасе на острове реки Нямунас/Неман пройдет фестиваль идей "Пикник свободы", который был придуман известным журналистом Андрюсом Тапинасом и стал одним из крупнейших событий в общественной жизни Литвы.

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