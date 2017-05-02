Вторник - последний день для подачи декларации о доходах

Вторник - последний день, когда можно подать декларацию о доходах, передает LRT Radijas.

Государственная налоговая инспекция предупреждает, что подать декларацию вовремя важно и для тех, кто хочет выделить часть доходов для помощи.

Согласно налоговой инспекции, если вы хотите, чтобы ваши 2% дошли до получателя, нужно позаботиться о том, чтобы декларация была заполнена еще сегодня.

По данным инспекции, большинство жителей обязаны подать декларацию о доходах в связи с индивидуальной деятельностью, о полученных доходах от аренды и продажи имущества.

Список всех обязанных декларировать свои доходы предусмотрен законом. Также декларации подают те жители, которые хотят воспользоваться налоговыми льготами и вернуть часть выплаченных налогов.