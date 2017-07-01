Вступает в силу новый Трудовой кодекс: что важно знать

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ru.DELFI.lt
суббота, 1 июля 2017 г. 17:32
1 июля в Литве вступает в силу новый трудовой кодекс (ТК), который подвергался критике со стороны президента страны Дали Грибаускайте, но все же был ею подписан.
Siuvėja
© Sputnik / Scanpix

DELFI напоминает о некоторых актуальных для всех работников установках нового ТК.

Новые трудовые соглашения

Согласно новому ТК, в трудовом соглашении будут перечислены самые необходимые пункты (функции, условия оплаты и место работы). Если работодатель и работник договариваются о каких-либо дополнительных условиях, они должны быть указаны в соглашении.

Если работник будет получать зарплату выше двух средних, то можно отступать от обязательных требований законодательства в области трудового права.

Менять обязательные и дополнительные условия, время работы или переводить работника на работу в другое место можно только с письменного согласия работника. Работник может согласится или не согласится с новыми условиями не менее чем через 5 рабочих дней.

Если работник откажется от условий работодателя, он может быть уволен по инициативе работодателя. Правда, работника не могут уволить за отказ работать за меньшую зарплату.

Появились новые формы договоров: о временной работе, договор подмастерья, на проектную работу, договор о работе на нескольких работодателей, на сезонную работу и др.

Договор на определенный срок может заключаться и на работу постоянного плана, но на одном предприятии не может быть больше 20% такого рода трудовых соглашений. Договор может заключаться на 2-5 лет, не больше.

Как изменится зарплата

Согласно ТК, минимальную зарплату в размере 380 евро "на бумаге" можно платить только за неквалифицированный труд. По данным "Содры" минималку в Литве на данный момент получают 79 000 человек. Из них больше 21 000 - неквалифицированные работники, а почти 58 000 - квалифицированные.

Если они работают полный день, то с 1 июля всем им работодатели должны повысить зарплату хотя бы на 1 евро. Правда, можно будет оставить зарплату прежней, если установят неполный рабочий день или заменят профессию на неквалифицированную.

Если соглашение не изменят и зарплату не поднимут, Соцмин рекомендует обращаться к работодателю и требовать изменить соглашение.

Если это не поможет, обращаться в профсоюз и через него в Государственную инспекцию по труду.

Ежегодный отпуск

С 1 июля отпуск будет не меньше 20 рабочих дней для тех, кто работает 5 дней в неделю и 24 рабочих дней для тех, кто работает 6 дней в неделю.

Накопленный отпуск пересчитают - за каждые 7 календарных будут давать 5 рабочих дней. При пересчете цифра после запятой будет расцениваться как полный рабочий день.

Накопленный отпуск можно использовать до 1 июля 2020 года.

Изменится размер отпускных

В новом Трудовом кодексе предусмотрено, из чего состоит заработная плата, а в измененном решении Правительства утверждено, как будет рассчитываться средняя заработная плата, которая выплачивается, например, за ежегодный отпуск.

С июля при расчете средней зарплаты больше не будут учитываться премии, которыми поощрялся работник.

Средняя зарплата будет состоять из доходов, полученных за 3 месяца, поделенных на количество приходившихся на этот срок рабочих дней. Полученная сумма умножается на количество рабочих дней, приходящихся на отпуск.

Расторжение трудового договора

Чтобы уйти с работы без веских причин, придется предупреждать работодателя за 20 календарных дней (до этого было 14 рабочих), никаких выходных пособий такой работник не получает.

По-прежнему у работника будет 3 дня на обдумывание решения, в это время он может забрать заявление.

По серьезным причинам работник может уйти, предупредив работодателя за 5 рабочих дней, но только в следующих случаях – если в течение месяца на работе простой, два месяца не платят зарплату или нужно ухаживать за больным членом семьи. В таких случаях работодатель платит выходное пособие в размере 1–2 зарплат.

При увольнении по соглашению сторон до сих пор работник мог рассчитывать на компенсацию в размере 6 месячных зарплат, кроме того, работодатель должен был заранее предупреждать работника об увольнении.

В новом ТК сроки предупреждения и компенсации меньше. Работодатель предупреждает об увольнении за месяц (или за две недели, если работник проработал меньше года). Если человек предпенсионного возраста, то этот срок удваивается, если речь идет об инвалиде - утраивается.

Максимальная компенсация при увольнении по инициативе работодателя - две средних зарплаты (или ползарплаты, если проработал меньше года).

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