Вслед за зноем снова придут дожди

До середины недели в Литве ожидается спокойная солнечная погода, а температура будет подниматься все выше. Во второй половине недели придет волна зноя, воздух прогреется до 30 градусов, однако небо будет неспокойным.

Во вторник будет сухо и солнечно. В окрестностях Вильнюса и Каунаса будет ясно. Ночью будет 10–13 градусов, днем до 22 градусов. В Шяуляй также ожидается приятная погода. Ночью 10–12, днем около 21 градуса тепла. На взморье ясно. Ночью 15, днем 21 градус.

В среду станет еще теплее, однако усилится ветер. К вечеру увеличится облачность. В Вильнюсе и Каунасе будет ясно. Ночью 14, днем 25 градусов. В Шяуляй ночь будет звездной, ожидается 13–15 градусов. Днем солнце прогреет землю до 24 градусов. На взморье ожидается небольшой дождь, будет 15–16 градусов тепла, днем воздух прогреется до 24 градусов.

В четверг по небу будут плыть облака, во многих районах ожидаются дожди, грозы. В Вильнюсе и Каунасе небольшая облачность. Ночью 18–20, днем 26–27 градусов тепла, после обеда ожидаются небольшие осадки. В Шяуляй небольшая облачность, кратковременный дождь. Ночью будет 19, днем около 25 градусов тепла. На взморье ночью облачно, возможна гроза. Температура около 18 градусов. Днем воздух прогреется до 23 градусов, будет солнечно.

В пятницу будет еще жарче, ожидается гроза, дождь. В Вильнюсе и Каунасе переменная облачность, часто будет идти дождь, гроза. Ночью 20–22, днем в Вильнюсе около 30, в Каунасе 27 градусов тепла. В Шяуляй облачно, ночью 18–20, днем 27 градусов тепла. На взморье ночь будет ясной, утром небольшой дождь. Температура 18–19 градусов. Днем до 26 градусов, вечером дождь.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в субботу во многих районах еще будет жарко, однако возможен небольшой дождь, гроза. В Воскресенье жара отступит, во многих районах пройдет дождь.