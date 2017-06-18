Вслед за уходящей жарой придут дожди и шквальный ветер

ru.DELFI.lt
воскресенье, 18 июня 2017 г. 15:00
В понедельник еще будет жарко, а во вторник на смену жаре придет более прохладная погода, местами ожидается сильный ветер. Во второй половине недели будет дождливо и прохладно.
Pieva
© DELFI / Orestas Gurevičius

В интервью LRT синоптик Маргарита Киркляускайте сказала, что в воскресенье дождя не ожидается, температура поднимется до 22–27 градусов, на взморье – до 20 градусов.

В ночь на понедельник температура составит 11–16 градусов, в понедельник - 23–28 градусов, на взморье – 20–22 градусов.

"В первой половине дня будет малооблачно, сухо, после обеда на севере и востоке страны облачность увеличится: местами пойдет дождь, вероятно с грозой", – сказала Киркляускайте.

"На взморье с утра придет холодный атмосферный фронт, к вечеру он охватит всю территорию страны. Днем в большинстве районов пройдут небольшие дожди с грозами. Местами возможен шквал, поскольку на смену теперешнему теплу во вторник придет холодный воздух. Ветер может усилится до 15–18 м/с", - сказала синоптик.

Во вторник днем будет достаточно тепло - 20–25 градусов. На западе будет всего 17–19 градусов.

"В среду и в пятницу будет идти дождь. Дожди будут более продолжительными. В среду прогнозируют сильный ветер – местами до 15–18 м/с. Температура понемногу начнет снижаться. В среду будет прохладнее всего – 15–19 градусов. В четверг дожди будут кратковременными, будет солнечно и тепло – 16–20 градусов. [...]

В пятницу теплее всего будет на северо-востоке – 15–21 градус. на юго-востоке весь день будет идти небольшой дождь" – сказала Киркляускайте.

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Вслед за уходящей жарой придут дожди и шквальный ветер

Pieva
В понедельник еще будет жарко, а во вторник на смену жаре придет более прохладная погода, местами ожидается сильный ветер. Во второй половине недели будет дождливо и прохладно.

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