Вскрылось больное место: вместо службы в армии – эмиграция или болезнь

Идея ввести в Литве всеобщую воинскую повинность вскрыла больное место.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис объявил, что всеобщая воинская повинность в Литве может быть введена с 2019 года (призывать будут всех молодых людей, окончивших школу). Однако, согласно подсчетам, пригодными для службы были бы всего 6000 молодых людей.

Эти цифры могут напугать, поскольку, по подсчетам министра обороны Раймундаса Кароблиса, в 2019 г. должно быть около 16 500 молодых людей призывного возраста. Но из них пригодны для службы только 36%?

Решение сосредоточиться только на тех, кто только что окончил школу, кажется странным и с той точки зрения, если цель всеобщей воинской обязанности - укрепление Литовской армии.

Глава Общественного института географии и демографии Донатас Бурнейка признал в интервью DELFI, что рискованно всю ответственность взваливать на представителей одной возрастной группы, поскольку именно количество молодежи в возрасте 18-19 лет у нас быстро сокращается. Между тем молодежи 19-26 лет, которую в настоящее время призывают на службу, у нас около 180 000.

"С каждым годом снижается число учеников в школах – и юношей, и девушек. В группе 18-19 лет снижается количество индивидов, и еще будет снижаться", – предупредил он.

Кроме того, Бурнейка заметил, что нельзя игнорировать и демографические волны.

"5-10 лет назад у нас было очень много молодежи школьно-университетского возраста и сейчас ее еще достаточно, если сравнивать с тем, что ждет в будущем", – сказал демограф.

Как другую проблему он указал эмиграцию. По данным Департамента статистики, из Литвы чаще уезжают мужчины (в 2015 г. официально уехали 11 979 мужчин и 10 151 женщин), уезжает в основном молодежь. В 2015 г. из Литвы уехали 19 300 молодых людей в возрасте 14–29 лет.

"Основная группа эмигрантов - 19-24-летние", – сказал Бурнейка.

Следующая проблема - снижение рождаемости. По словам собеседника, особенно проблематичен восточный регион страны – здесь умирает больше, чем рождается.

"В Литве ежегодно численность населения снижается на 30 000", – констатировал Бурнейка.

По его словам, "безопасной" возрастной группы в Литве нет – сокращается численность представителей всех групп.

Между тем советник по вопросам обороны и безопасности Ауримас Навис сказал DELFI, что часть молодых людей не может служить в армии по состоянию здоровья.

"Если состояние здоровья проверяли, то в списке указано, какое оно. Я заметил, что очень многих признают непригодными для службы – это 30%, а может до 40%. Состояние здоровья молодежи очень плохое, это видно невооруженным глазом", – заметил он.

По словам Нависа, такие тенденции вызывают беспокойство: нужно думать, как уделять физической подготовке молодежи больше внимания, поскольку проблема только усугубляется.

"Кроме того, это были данные только о добровольцах", – сказал собеседник.

Прогноз, относительно того, что в 2019 на службу могут призвать только 6000 молодых людей, по мнению Нависа, мог быть составлен с учетом того, что часть молодежи будет учиться в вузах.

Правда, и Сквернялис и Кароблис акцентировали, что призывать будут только сразу после школы, неважно, собираются молодые люди учиться в вузах или нет.

"Я как глава Ассоциации военных запаса против того, чтобы призывали молодежь сразу после школы, поскольку приоритетом в данном случае должно быть высшее образование. Если человек поступит в вуз, это очень важно, конечно, надо смотреть на проходной балл, повышать качество высшего образования", – сказал Навис.

Специалист считает, что надо больше внимания уделять образованию, быть может тогда станет больше добровольцев.

"Проблема в том, что часть (около 40%) призывников не обращается в военкоматы, даже когда оказывается в списке. Если такая тенденция сохранится после введения всеобщего призыва после окончания школ, то это вызовет дополнительные сложности", - отметил Навис.

"Это еще один момент, снижающий число. Но это не только проблема Литвы. К примеру, в Израиле не являются около 50% призывников. Тут мы не исключение", – продолжил он.

Он считает, что сейчас ответственность за контроль лежит на военкоматах, но на самом деле этим должна заниматься правоохрана.

"Другой момент, в системе образования должны так воспитывать гражданскую ответственность, чтобы молодые люди не избегали ответственности и службы в армии", - отметил Навис, дополнив, что это вопрос десятилетий, в короткие сроки этого не добиться.