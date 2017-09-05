С октября 2014 года водители, поворачивая направо, когда горит красный сигнал светофора с зеленой стрелкой, обязаны остановится у знака или линии «Стоп», или, если их нет – у пешеходного перехода, светофора. Начать движение можно, только убедившись, что это безопасно и не мешает другим транспортным средствам и пешеходам. Специалисты отмечают, что почти половина водителей не соблюдает это правило.

Инструктор автошколы Dorkanas Дарюс Канапинскас утверждает, что правило останавливаться у зеленой стрелки было введено потому, что на пешеходных переходах было много пострадавших пешеходов.

Стрелок не останется

1 января 2020 года – дата, до которой на улицах городов не останется табличек с зеленой стрелкой у светофоров. Как утверждает Министерство транспорта и коммуникаций, из-за этих стрелок часто возникают конфликтные ситуации участников движения, и это средство не используется в других странах ЕС, за исключением отдельных случаев.

Инструктор Канапинскас, который ежедневно проводит в движении много времени, отмечает, что в некоторых местах после того, как были сняты зеленые стрелки, формируются заторы, но главное – это безопасность движения. «Если возникают заторы, водители просто должны планировать свое время», - сказал он.

По словам заведующего Отделом безопасности движения и охраны окружающей среды Литовской дирекции автомобильных дорог Нямунаса Абукаускаса, зеленые стрелки снимаются не там, где кому-то захотелось – всегда обсуждается, что даст их устранение. «Они снимаются, если подсчитывается, что это не окажет большого влияния на проходимость движения, и будет положительно влиять на снижение количества аварий. Вопрос очень актуальный – в некоторых местах требуется значительно менять схемы организации движения на перекрестке, а это связано с большими инвестициями в дорогу», - сказал специалист.

Он отметил, что Литва – одна из последних стран, где есть такие зеленые стрелки.