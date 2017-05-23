Все ниже и ниже: хуже было только у консерваторов

Рейтинг Литовского союза крестьян и зеленых по-прежнему снижается: этот процесс протекает намного быстрее, чем в случае с социал-демократами в парламенте прошлого созыва, когда они возглавили правящую коалицию, но ситуация "крестьян" намного лучше, чем консерваторов во времена Андрюса Кубилюса и Экономического кризиса.

DELFI решил сравнить рейтинги консерваторов, социал-демократов и "крестьян" в начале срока полномочий, когда каждая из партий была основным звеном правящей коалиции.

Союз отечества-Христианские демократы Литвы были у власти в 2008-2012 гг. и работали в коалиции с Движением либералов и сейчас уже несуществующей Партией народного возрождения.

Социал-демократы возглавляли коалицию с Партией труда и "Порядком и справедливостью" в 2012-2016 mгг

ЛСКЗ в 2016 г. создал правящую коалицию с социал-демократами.

По данным центра исследования общественного мнения и рынка Vilmorus, в мае 2017 г. рейтинг "крестьян" составил 17,2%, если считать только респондентов, которые высказали свое мнение. В последнее время популярность "крестьян" заметно снижается, однако они все же остаются на вершине рейтинга.

Обычно с течением времени популярность правящих снижается. Это естественная тенденция, поскольку обычно после выборов у жителей имеются большие ожидания, но политикам не всегда удается их оправдать. Однако рейтинг "крестьян" снижается сильно.

Сразу после парламентских выборов "крестьяне" были популярнее соцдемов во время прошлого созыва, но сейчас ситуация ухудшается.

Директор Vilmorus, социолог Владас Гайдис сказал, что рейтинг "крестьян" снижается в силу нескольких факторов.

"Каждый месяц появляются новые причины. В начале года это была Грета Килдишене, которая покинула парламент: гремела и партия, и Килдишене, и лидер партии. Сейчас, я думаю, это Трудовой кодекс. Может, он и хороший, но имидж у него плохой. Если бы премьер-министр выделил хотя бы 15 минут на телеобращение к жителям Литвы, если бы объяснил что значат эти гибкие отношения, все было бы иначе. ТК и по соцдемам нанес удар во время выборов", - сказал социолог.

"Второй аспект - льгота на отопление. Может быть, в будущем это забудется, но опрос совпал с дискуссиями по вопросу этой льготы. Отказ от льгот на отопление - непопулярное дело. Если цену на продукты можно подкорректировать, покупать другие продукты, пойти в другой магазин, то с отоплением ничего не поделаешь, человек бессилен. Одни недовольны, поскольку их лишат льготы, другие недовольны, что им придется собирать справки и просить помощи", - прибавил Гайдис.

Третий аспект, вредящий "крестьянам" по мнению Гайдиса - дискуссии о контроле над алкоголем. По словам социолога, общество поддерживает ограничения на доступность алкоголя, но одни предложенные меры люди принимают, другие считают неприемлемыми.

Опросы показывают, что жители против продления учебного года.

Несмотря на снижение популярности, "крестьяне" остаются самой популярной партией, премьер-министр Саулюс Сквернялис все еще сохраняет популярность, министра здравоохранения Аурелиюса Веригу также оценивают скорее положительно, чем отрицательно.

Valstiečių ir žaliųjų sąjungos reitingas kadencijos pradžioje

Популярность соцдемов в начале срока полномочий 2012-2016 г. снизилась незначительно, намного меньше, чем у "крестьян". К примеру, в мае 2013 г. рейтинг соцдемов составил 29,3%.

По словам Гайдиса, премьер-министр соцдемов придерживался осторожной политики: все проблемы дополнялись утверждениями, что ситуацию анализируют, создадут рабочую группу.

"Насколько помню тот период, людям соцдемы нравились своей неспешностью, осторожностью, которые через несколько лет переросли в боязливость и бездеятельность", - сказал Гайдис, объяснив первоначальное одобрение запуганность людей "ночной реформой" консерваторов.

Socialdemokratų reitingas kadencijos pradžioje

Но хуже всего жители оценивали коалицию, которую возглавляли консерваторы. В мае 2009 года их рейтинг составлял всего 13,4%. Конечно, стоит вспомнить о том, что те годы для Литвы вообще были очень сложными: был экономический кризис, власти урезали пенсии, зарплаты публичного сектора и выплаты, рекордно снизился ВВП, а в январе того же года у парламента прошла акция протеста.