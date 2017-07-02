Все больше людей видит улучшение экономического положения в Литве

В мае каждый десятый (10%) участник опроса указал, что за последние 2 месяца экономическое положение в Литве улучшилось, каждый второй (52%) сказал, что оно не изменилось, а треть (33%) заметила, что экономическое положение ухудшилось. 5% не ответили на этот вопрос.

По сравнению с результатами опроса, проведенного в апреле 2017 г., на 14% снизилось число людей, считающих, что экономическое положение в Литве ухудшается, и на 11% увеличилось число людей, которые не видят ни хороших, ни плохих изменений в экономике. По сравнению с результатами прошлого года, количество людей, считающих, что экономическое положение ухудшилось, уменьшилось на 13%.

По заказу информационного агентства ELTA компания Baltijos tyrimai 25 мая-7 июня провела опрос, который показал, что положением в стране больше всего недовольны жители сельской местности, респонденты с небольшими доходами (до 275 евро на 1 члена семьи), безработные и домохозяйки.

Улучшение экономического положения в Литве отмечали респонденты до 30 лет, с образованием выше среднего и те, кто характеризует свое материальное положение как хорошее, руководители, специалисты и служащие.