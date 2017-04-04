Временно остановлено движение поездов на маршруте Вильнюс-Каунас: найден снаряд времен ВМВ

 (3)
ru.DELFI.lt
вторник, 4 апреля 2017 г. 14:41
Из-за снаряда времен Второй мировой войны временно остановлено движение поездов на маршруте Вильнюс-Каунас.
© K. Cemnolonskio nuotr.

В 12.55 ч. представитель "Литовской железной дороги" сообщил в полицию о том, что недалеко от Бальцеришкес (староство Вевис) во время работ около железнодорожного переезда откопали предмет, напоминающий снаряд.

Прибывшие на место происшествия полицейские убедились в том, что это снаряд - минометная мина времен ВМВ. В 13.14 ч. ввели план "Щит", остановили движение поездов.

Пресс-секретарь "Литовской железной дороги" Инга Чуберките сказала DELFI, что движение поездов возобновится, когда мина будет обезврежена.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Эксперты: если трудовые доходы отличаются в 3-4 раза, экономическая миграция не прекратится

Эксперты: если трудовые доходы отличаются в 3-4 раза, экономическая миграция не прекратится
Самое главное для снижения масштабов эмиграции и улучшения демографического положения Литвы – обратить внимание на экономическую сторону эмиграции и устранить недостатки, пишет lrt.lt.

Скандал в Вильнюсском суде: судья предлагала "прикусить язык" (1)

Sonata Bieliauskienė
Судья Вильнюсского участкового суда Соната Беляускене, которая отличилась неуважительным отношением к служащим суда и непрофессиональным общением с участниками дел, решила подать в отставку.

Осужденные за шпионаж бывший офицер и гражданин РФ обжаловали приговор (1)

Осужденные за шпионаж бывший офицер и гражданин РФ обжаловали приговор
Осужденные за шпионаж бывший офицер вооруженных сил Литвы и гражданин России обжаловали обвинительный приговор.

Мальдейкене раскритиковала постановление об эмиграции (8)

Мальдейкене раскритиковала постановление об эмиграции
Депутат Аушра Малдейкене раскритиковала проект постановления правительства, в котором речь идет об эмиграции и демографии.

Временно остановлено движение поездов на маршруте Вильнюс-Каунас: найден снаряд времен ВМВ (3)

Временно остановлено движение поездов на маршруте Вильнюс-Каунас: найден снаряд времен ВМВ
Из-за снаряда времен Второй мировой войны временно остановлено движение поездов на маршруте Вильнюс-Каунас.
Facebook друзья
Rambler's Top100