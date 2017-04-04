Временно остановлено движение поездов на маршруте Вильнюс-Каунас: найден снаряд времен ВМВ

Из-за снаряда времен Второй мировой войны временно остановлено движение поездов на маршруте Вильнюс-Каунас.

В 12.55 ч. представитель "Литовской железной дороги" сообщил в полицию о том, что недалеко от Бальцеришкес (староство Вевис) во время работ около железнодорожного переезда откопали предмет, напоминающий снаряд.

Прибывшие на место происшествия полицейские убедились в том, что это снаряд - минометная мина времен ВМВ. В 13.14 ч. ввели план "Щит", остановили движение поездов.

Пресс-секретарь "Литовской железной дороги" Инга Чуберките сказала DELFI, что движение поездов возобновится, когда мина будет обезврежена.