Вредная привычка стоила курсанту карьеры и немалых денег

Курсант Военной академии им. генерала Йонаса Жемайтиса, который готовился стать военным летчиком, перед самым окончанием учебы был исключен из академии. Сейчас курсант, демонстрировавший отличные показатели, должен вернуть за обучение 7980 евро. Такое решение 20 марта вынес Вильнюсский окружной административный суд.

DELFI уже писал об этой истории: перед самым окончанием академии молодой человек не получил разрешения на работу с секретной информацией и был исключен из военной академии. Молодой человек сказал, что все это потому, что он признался в том, что в школьные годы с друзьями курил "травку". Сначала военная академия требовала от курсанта больше 21 000 евро, но позже снизила сумму до 7980 евро.

Статьи по теме: Рассказ о школьных проделках лишил курсанта военной академии будущего

Молодой человек просил суд вернуть его в академию и освободить от платы за учебу.

"Истец указал следующие аргументы: в отношении него как курсанта не действует закон об организации системы обороны, поэтому не нужно право на работу с секретной информацией, кроме того, оно не требовалось, когда он поступал в академию.

Однако суд с этими аргументами не согласился – и считает, что истец слишком формально и узко расценивает статус курсанта, поступив в академию он принес присягу, академия - составная часть системы обороны, истец, будучи курсантом, подчиняется установленным требованиям, в отношении него действует дисциплинарный кодекс, поэтому как курсант, так и военный системы обороны подчиняется требованиям закона", – указала судья Ивета Пялене.

Она акцентировала, что в соответствии с уставом академии, если курсанту не дают права на работу с секретной информацией, его из академии исключают.

Суд не принял к рассмотрению просьбу курсанта отменить приказ о прекращении в его отношении процедуры проверки на право работать с секретной информацией. Жалоба не была принята, поскольку истек срок ее подачи.

Судья указала причину, по которой курсанту не разрешили работать с секретной информацией. "По материалам дела, как указал сам истец и как констатируется в приказе, который мы не рассматривали, это многократное употребление наркотических веществ и, как указал истец, это длилось до конца 2014 г., т.е. уже в то время когда он учился в академии", – сказала судья. Курсант учился в академии с 2012 г.

В постановлении суда сказано, что курсант признался в том, что курил марихуану и вел себя безответственно. Он указал, что при поступлении в академию никто не говорил о том, что употребление слабых наркотиков может серьезно повлиять на дальнейшую службу и карьеру. Он отметил, что случаи употребления наркотиков были случайными, только в кругу компании во время каникул, а с конца 2014 г. он больше не курил "травку".

Курсант также отметил в жалобе, что его проверили слишком поздно. Суд на это ответил, что согласен с таким заявлением и готов был требовать снижения суммы, которую курсанта обязали платить за учебу, но академия сама снизила эту сумму.

Постановление суда может быть обжаловано. Адвокат истца Гитана Гудайте сказала, что его скорее всего обжалуют.

Во-первых, адвокат поднимает вопрос суммы, которую курсанта обязали заплатить за год учебы - 7980 евро. Она напомнила, что за 4 года с него хотели требовать больше 21 000 евро.

По словам Гудайте, после обращения в суд была достигнута одна победа - академия снизила сумму в три раза.

"Суд признал, что академия должна была провести проверку до начала 2 курса, а провела до начала 5 курса", – сказала адвокат.

Она также заметила, что одно дело, когда курсанта исключают после первого курса, когда у него еще все впереди и он может идти учиться в другое место и при этом не платить за учебу, если попадет на финансируемое государством место.

"А в данном случае, он 4 года учился и не получил никакого образования, работы и еще хотели обязать вернуть 21 000 евро. Как должен себя в такой ситуации чувствовать молодой человек и как ему выполнить это требование?", – вопрошает адвокат.

Гудайте также заверила, что кроме курения марихуаны, других причин, по которым курсанту не разрешили работать с секретной информацией, не было. Она акцентирует, что в академии постоянно проверяют состояние здоровья курсантов, его физические данные были отличными. Кроме того, перед самым исключением курсанта посылали на международные учения в Турцию.