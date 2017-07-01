Врачи скорой помощи освистали министра внутренних дел

1 июля на станцию скорой помощи в Вильнюсе приехал министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас. Работники станции освистали министра, обвинив его в попытке "бульдозером" уничтожить номер вызова скорой помощи. Диспетчеры станции пока остаются на своих рабочих местах, несмотря на то, что ранее сообщалось об уходе части из них.

Кроме того, работники станции выбрали председателем своего профсоюза уволенного главу Вильнюсской станции СМП Тадеуша Родза. Сам Мисюнас сказал, что за эмоциями работников станции видит желание вести диалог.

"Меня эта реакция не пугает, после всех этих реакций я вижу желание говорить и служить людям, решимость к таким действиям. Сегодня я приехал и увидел, что врачи работают, вильнюсцы никакой опасности не подвергались", - сказал журналистам после встречи Мисюнас.

Как работникам, так и журналистам он говорил, что осуществляет закон, если парламент изменит его, тогда будут решать, как это сделать.

"Мы будем говорить с ними о том, как лучше всего это сделать, если парламент решит не объединять эти отделы, тогда будет другой разговор, но сейчас закон надо выполнять", - сказал министр.

По его словам, с работниками надо говорить об интеграции СМП.

Между тем бывший председатель профсоюза работников СМП Виолета Сейлювене уверена, что объединение номеров нанесет вред пациентам, сами врачи не боятся остаться без работы.

"Мы требуем, чтобы сохранили прямой номер 033 с медиками, чтобы парламент изменил закон в срочном порядке и диспетчерская СМП не оказалась в подчинении ЕЦП", - сказала Сейлювене.

По ее словам, лучше, чтобы у пациентов была возможность напрямую звонить врачам, тогда не придется дважды рассказывать, что случилось. Сейлювене заметила, что люди, которые звонят по номеру 033 получают совет, что делать для сохранения жизни.

По ее мнению, разногласия с министерством возникают из-за денег.

"Министр сказал, что не одобрит, поскольку речь идет о деньгах, мы понимаем, что надо оборудовать еще 60 мест для диспетчеров, на это нужно 1,3 млн. евро. На распространение информации надо 250 000 евро, все у них так расписано, это деньги, которые используют из фондов ЕС - все делают деньги", - убеждена Сейлювене.

Она сказала, что работники временно забрали заявления об увольнении. Родз заметил, что несмотря на то, что люди подавали заявления об увольнении, он, будучи на посту главы СМП ни одно из них не подписал.

Он также вопрошал, почему Мисюнас "не реформирует пожарную службу и полицию, неужели там все хорошо"?

На встрече Мисюнаса с работниками СМП кипели страсти - работники скандировали "позор", заявили, что министр не думает об интересах пациентов, и что упразднение номера 033 - это отмывание денег.

Арунас Анужис, который с 30 июня временно возглавил СМП,сказал BNS, что диспетчерская СМП работает в обычном режиме, работники забрали свои заявки об увольнении. По его словам, из диспетчерской по личным причинам ушел только один человек.

Тадеуш Родз был уволен за грубые нарушения. Мэр столицы Ремигиюс Шимашюс заявил, что Родз, приняв и удовлетворив заявления 36 работников об увольнении, грубо нарушил правила, не обеспечив налаженную работу диспетчерской.

Уже несколько лет обсуждается вопрос интеграции диспетчерской СМП в ЕЦП. По новому предложению МВД, 112 станет единственным номером помощи с 2019 года, а в ЕЦП интегрируют 8 действующих сейчас отдельно диспетчерских СМП и 11 отделов полиции.

Родз был в числе противников реформы. Он не победил в конкурсе главы СМП, поэтому с 1 июля в любом случае покинул бы этот пост.

Главой СМП должны назначить Здислава Скварцяны, занявшего в конкурсе второе место, поскольку победитель конкурса Саулюс Девейкис отказался от этого поста.