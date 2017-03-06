Врач прокомментировала состояние упавшего из окна ребенка

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ru.DELFI.lt
понедельник, 6 марта 2017 г. 15:53
5 марта вечером в Вильнюсе из окна на третьем этаже выпал полуторагодовалый ребенок. Его отец был пьян, он спал, мать была на работе. В полицию о происшествии сообщили в 18.48 ч.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Выпавшего мальчика обнаружил сосед. Он принес его домой к отцу, а соседка вызвала врачей и полицию. Врачи скорой помощи увезли ребенка в больницу.

Заведующая травматологического отделения детской больницы Йоланта Лабанаускене сказала, что жизни ребенка опасность не угрожает.

"Мальчик все еще возбужден, напуган, но его состояние стабильное, серьезных повреждений нет. Диагностированы ушибы головы, других частей тела", - сказала она.

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По словам врача, исход подобных несчастных случаев определяют разные факторы.

"Во-первых, маленькие дети – совершенно расслаблены. Поскольку тело ненапряжено, повреждения бывают легкими. Нередко меньше страдают маленькие дети, пьяные люди, но в случае несчастья, когда человек падает, он вряд ли сможет расслабиться. Также важно, на что падает. В данном случае ребенок упал на землю, на траву. Были внизу тротуарные плитки и металлические конструкции, но ребенок на них не упал. Поэтому и повреждения можно назвать минимальными, для падения с такой высоты", - сказала Лабанаускене.

В отчете скорой помощи сказано, что ребенок упал с высоты больше 2,5 м.

Врач посоветовала, тем, кто случайно становится очевидцем подобного несчастья, лучше не трогать пострадавшего, поскольку неизвестно, какие травмы он получил. Лучше всего – сразу вызывать скорую помощь.

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