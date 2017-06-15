Впервые после кризиса предлагают увеличить зарплаты политиков и учителей

Пресс-служба правительства указала, что проект отложили по просьбе министра финансов Вилюса Шапоки (цель - представление наилучших решений). Если на следующем заседании министр одобрит проект в связи с повышением базового уровня с 2018 года, то это предложение еще должны будут одобрить правительство и парламент Литвы.

Если проект будет принят, то базовый уровень с 2018 г. увеличится с 130,5 до 132 евро. В результате зарплаты увеличатся на 1,12%.

Однако это не значит, что зарплаты политиков, судей и работников бюджетной сферы увеличатся на одинаковую сумму.

Поскольку повышение зависит от коэффициента, помноженного на базовый уровень, то больше всего зарплаты увеличатся у политиков высшей категории и бюрократов, а зарплаты бюджетников увеличатся всего на несколько евро.

"Когда обсуждается эта проблема, постоянно приходится делать выбор: с одной стороны, всегда жалко тех, у кого зарплаты небольшие, с другой – поднимается вопрос, почему более квалифицированные люди, занимающие высокие посты, должны стараться, если их зарплаты не будут пропорционально увеличиваться. Но в любом случае, последствие процентного повышения и денежного выражения разные", – сказал DELFI профессор Вильнюсского университета Ромас Лазутка.

Председатель парламентского Комитета по вопросам социальных дел и труда Альгирдас Сисас на вопрос, не вызовет ли такое решение возмущения, ответил, что это нормальная мировая практика.

"Ведь не может депутат зарабатывать меньше уборщицы. Политика выбирают, значит должна быть соответствующая оценка. Если нам нужна хорошая политика, должны быть соответствующие люди. Политика - как и любая работа, должна быть профессиональной", – сказал он.

По подсчетам DELFI, повышение базового уровня в первую очередь отразится на зарплате политиков. К примеру, зарплата премьер-министра и спикера, к должностям которых относится коэффициент в размере 25,8, увеличится на 38,7 евро, министров - на 35,7 евро, рядового депутата – 29 евро.

Мэры крупных районов и городов будут получать на 28 евро больше. А зарплаты учителей со стажем больше 15 лет увеличатся всего на 5 евро, специалистов мэрий и подчиненных им ведомств, в зависимости от стажа и опыта – до 10 евро.

Напомним, что базовый коэффициент зарплат политиков, судей и госслужащих был снижен в 2009 г., когда начался экономический кризис (его снизили с 490 литов (141,9 евро) до 450 литов (130,5 евро), и до сих пор не повышался.

По словам Сисаса, его уже 8 лет не повышали, что несправедливо по отношению ко всем эти людям.