Возобновляет деятельность Фонд открытой Литвы

"Объединённые ФОЛ интеллектуалы внимательно наблюдают за актуальными проблемами, чутко реагировали на возникающие перед Литовским государством внутренние и внешние угрозы, а потому в конце 2015 г. решили проявить инициативу. 19 января этого года инициативная группа выбрала правление ФОЛ, утвердила стратегию деятельности", - сообщил фонд.

Председателем правления стала социолог, религиовед доцент Университета Витаутаса Великого Милда Алишаускене, долголетняя председатель правления ФОЛ Ирена Вейсайте избрана почётным членом.

Новейшая инициатива фонда - поддержка создания Вильнюсского Института политического анализа. Другие основные направления деятельности - просветительская работа и информационная кампания для неправительственного сектора и утверждение проевропейских установок.

27 апреля должна начаться долгосрочная программа ФОЛ - цикл дискуссий "Поиски европейской идеи", в которых примут участие интеллектуалы Литвы, Польши, Германии и США.

ФОЛ - независимая некоммерческая организация, основанная в Вильнюсе в 1990 г. при поддержке американского миллиардера и филантропа Джорджа Сороса. Как отмечается в сообщении, в период 1990 – 2008 гг. ФОЛ инициировал, осуществил и поддерживал более 50 различных программ и проектов. На поддержку ФОЛ было выделено свыше 70 млн долларов.