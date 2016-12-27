Возможны сбои в связи с изменением порядка приема посылок Почтой России

В связи с тем, что Почта России в одностороннем порядке вносит изменения в правила приема отправляемых через страну посылок международной корреспонденции, возможны перебои в их доставке в Литву, предупреждает литовская почтовая компания Lietuvos pastas.

Почта России информировала, что с 1 января 2017 года вся поступающая в Россию из-за рубежа корреспонденция будет приниматься в восточносибирском городе Мирный, находящемся более чем в 4 тыс. км от Москвы.

Сейчас она принимается в Москве или других крупнейших городах РФ.

"Это решение Почты России является неадекватным, оно не было предварительно согласовано с международными партнерами - членами Всемирного почтового союза", - сказал для пресс-релиза директор Lietuvos pastas по продажам и маркетингу Ауримас Чагус.

Россия попадает в десятку наиболее популярных зарубежных направлений, по которым отправляются посылки из Литвы.