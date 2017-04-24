Воздушное пространство Беларуси нарушил лёгкий самолёт гражданина Дании

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BNS
понедельник, 24 апреля 2017 г. 11:25
Воздушное пространство Беларуси на прошлой неделе нарушил взлетевший из Вильнюсского аэропорта пилотируемый гражданином Дании лёгкий самолёт P46T, сообщили в понедельник BNS руководители предприятий Oro navigacija и Администрации гражданской авиации.
Belorussian Lithuania border
© Scanpix

Врио гендиректора Oro navigacija Миндаугас Густис сказал, что взлетевший из Вильнюсского аэропорта самолёт P46T нарушил указанный в полётном плане маршрут - долететь до границы с Беларусью и вернуться.

"Самолёт P46T, позывной N600EU, согласно полётному плану летел с тренировочной целью по маршруту Вильнюс-Лаварас-Котовас-Вильнюс. О полёте был проинформирован руководитель Минского сектора полётов "Северный". Пилот не выполнил указанный в полётном плане маршрут и, пролетая над точкой Лаварас, залетел на территорию Беларуси", - отметил Густис.

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"Ему незамедлительно было указано развернуться и лететь на территорию Литовской Республики, что и было сделано", - добавил он.

В Беларуси нарушение было зафиксировано 19 апреля в 13:40. Самолёт вглубь территории залетел на 8 км, но спустя три минуты развернулся и покинул воздушное пространство этой страны.

Вместе с датчанином, по утверждению замдиректора Администрации гражданской авиации Литвы Альвидаса Шумскаса, летел и планировавший приобрести самолёт гражданин Литвы.

"Пилот был один - гражданин Дании. Это был демонстрационный полёт для потенциального покупатели из Литвы. Они летели из Литвы. Как они объяснили, (датчанин) немного заболтался, отмечая преимущества самолёта, и нечаянно пролетел", - сказал BNS Шумскас.

Белорусские дипломаты в субботу вручили ноту протеста послу Литвы в Минске Андрюсу Пулокасу, а глава МИД Линас Линкявичюс журналистам сказал, что Литва даст ответ на эту ноту.

BNS
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