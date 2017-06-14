ВОЗ - Литве: вы все еще номер один по употреблению алкоголя

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что по новейшим, еще не утвержденным данным, потребление алкоголя в Литве составляет 16,3 лита в год на человека старше 15-ти лет. Хотя это и ниже, чем опубликованные ранее данные, Литва все равно остается страной, употребляющей больше всего алкоголя, утверждает ВОЗ.

Профессор Центра зависимостей и психического здоровья ВОЗ Юрген Рехм отмечает, что, по новейшим данным, в Литве один житель потребляет 16,3 литра алкоголя. Однако, по его словам, это не окончательные данные, и они еще должны пройти утверждение.

"Эти данные еще должны быть утверждены государством. (...) Вы все еще номер один", - заявил на пресс-конференции в среду Ю. Рехм.

По его словам, прежние данные ВОЗ в которых утверждалось, что потребление алкоголя в Литве составляет 18,2 лита на одного жителя, и были основаны на информации 2013-2014 годов. Новейшая информация основана на показателях 2016 года.