Востребованные специалисты: через год после окончания вуза зарплата составляет 1000 евро

Уже в течение длительного времени работникам сектора информационных технологий обещают золотой век. Однако на рынке труда наблюдается новая тенденция: компании в Литве ищут не только программистов и системных администраторов, но и работников в сфере производства. Прогнозируют, что в будущем эта тенденция станет еще более ярко выраженной.

В ближайшие 6 лет наилучшие возможности трудоустройства будут у выпускников инженеров-электронщиков, авиамехаников и специалистов в сфере информационных технологий (ИТ), сказала представитель "Инвестируй в Литве" Агне Передне.

"В ближайшие 6 лет потребуется 4500 инженеров-электронщиков и специалистов, около 1400 авиамехаников и специалистов", – сказала эксперт.

Не будет снижаться спрос и на специалистов в сфере ИТ. По словам Передне, в ближайшие 6 лет на рынке Литвы потребуется 14 000 работников этой сферы. Она заметила, что в Литве быстро распространяются центры услуг. Они выполняют больше функций, в них появляется больше работников.

"В центрах услуг Вильнюса и Каунаса работают специалисты в сфере ИТ, инженеры, бухгалтеры, юристы, менеджеры по продажам, специалисты по работе с клиентами", – заметила Передне.

Эксперт агентства сказала, что инвесторы, желающие открыть в Литве центр услуг, сталкиваются с нехваткой специалистов, владеющих иностранными языками: "Им нужны не только специалисты спо знанием английского языка, но и, к примеру, со знанием языков Северных стран, а важность изучения этих языков в Литве до сих пор не оценили".

По ее словам, компании вынуждены сами готовить себе необходимых специалистов, это занимает не менее полугода. По этой причине, по словам Передне, рынок труда особенно нуждается в инженерах и представителей социальной сферы, владеющих датским, норвежским, шведским, финским или немецким языками.

Больше 1000 евро получают выпускники 5 специальностей

По данным Центра наблюдения и анализа науки и направлений обучения, через год после окончания вуза зарплату выше 1000 евро ("на бумаге") получают специалисты выше перечисленных специальностей.

Больше всего получают сисадмины, в среднем – 1321 евро. Далее идут выпускники скандинавской филологии, ИТ, авиамеханики и информатики. Из средняя зарплата в среднем 1139, 1103, 1055 и 1050 евро.

Передне также заметила, что ощущается нехватка в работниках на производстве.

"Поэтому как "Инвестируй в Литве", так и зарубежные инвесторы стараются сотрудничать с центрами профессионального обучения. К примеру, Висагинский центр технологий и профессионального обучения сотрудничает с Intersurgical и готовит специалистов – мехатроников по эксплуатации автосистем.

Каждый регион должен предусмотреть направление экономической деятельности и в местных центрах готовить специалистов для бизнеса, который там размещается", – сказала Передне.

Каких вакансий сейчас больше всего?

Представитель CV-Online Рита Каравайтене сказала DELFI, какие профессии сейчас наиболее востребованные: специалисты ИТ, производства/промышленности, инженерии. Наряду с ними требуются работники в сфере торговли, продаж, финансового учета, банков/страхования.

Каравайтене заметила, что самые высокие зарплаты предлагают в сфере ИТ. "Этих специалистов найти сложнее всего, трудно привлечь программистов, тестировщиков. Для работодателей главное, чтобы был опыт работы хотя бы в несколько лет. Зарплаты - одни из самых высоких, мотивационные средства - одни из самых широких", – сказала специалист, заметив, что в среднем предлагают зарплату в 650 евро.

Она также выделила работников сферы промышленности и производства, так же не хватает работников в сфере транспорта и логистики, особенно не хватает водителей, поэтому компании нанимают их за рубежом.

В регионах ощущается большая нехватка работников медицинской сферы – врачей-специалистов, медсестер.

Каравайтене заметила, что поиск подходящих работников в Литве длится долго. "Обычно, если нужен сисадмин со знаниями управляющего и опытом, то поиск длится 1-2 месяца. Если нужны технологи с опытом и знаниями, это занимает несколько месяцев, полгода или даже год", – сказала она, заметив, что чем дальше от столицы, тем дольше длится поиск работников. "Литовские работники не отличаются мобильностью и стараются искать работу ближе к дому, поэтому в регионах специалистов очень не хватает", – заметила Каравайтене.

Правда, по ее словам, сложно найти и низко квалифицированный персонал, к примеру, работников на производстве, в сфере промышленности, работников на складе. В будущем спрос на них будет расти еще больше.

Рост зарплат в сфере ИТ остановился

Руководящий партнер Indigroup Каролис Блажявичюс заметил, что не хватает не только программистов, но и работников в сфере производства. Работодатели проводят прямой отбор, чтобы найти, скажем, инженера. Особенная нехватка работников в сфере производства ощущается в Каунасском и Клайпедском регионах, где развито производство, а работников мало.

Чтобы найти нужных работников, компании "охотятся" на специалистов, переманивают их.

Блажявичюс сказал, что литовские вузы и профессиональные школы еще не приспособились к изменившейся ситуации – спрос на работников растет, а их готовят недостаточно много.

Правда, говоря о сфере ИТ, он заметил, что спрос на специалистов в этой сфере будет расти, но зарплаты сильно расти уже не будут. "Зарплаты не могут расти бесконечно", – сказал он.

"Люди в этой сфере выбирают не высокую зарплату, а хорошие условия. Работодатели уже столько не переплачивают, как раньше. К примеру, у нас много случаев, когда, несмотря на высокую зарплату, люди меняют место работы, не из-за зарплаты, а из-за лучшего окружения, культуры, международного фактора", – заметил Блажявичюс.

Он сказал, что работодатели привлекают этих специалистов не зарплатами, а гибким графиком и возможностью ездить в командировки.