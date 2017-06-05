Восстановлена работа сайтов правительства, министерств Литвы

 (7)
BNS
понедельник, 5 июня 2017 г. 12:06
Деятельность сайтов правительства, министерств, электронных государственных услуг Литвы, которые утром временно не работали из-за перебоев в электроснабжении, восстановлена спустя несколько часов.
© DELFI / Karolina Pansevič

Как сказал директор Комитета по развитию информационного общества Рамунас Чяпайтис, сайты электронных госуслуг были доступны уже около 10 часов, а работа сайтов правительства восстановлена примерно в 10.25.

"Доступ ко всем сайтам уже есть, сайты действуют, с кризисом справились, все разрешилось", - сказал Р. Чяпайтис.

По его словам, специалисты после предварительного осмотра установили, что хранящаяся на серверах информация не пострадала.

Он ранее сказал, что работа серверов, за которыми осуществляет надзор комитет, нарушилась после того, как пропало электричество в Центре данных Департамента статистики. Представитель компании Energijos skirstymo operatorius (ESO) говорит, что неисправность возникла по причине изношенности электрокабелей.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Коризна: Литовский союз стрелков должен привлечь эмигрантов (9)

Коризна: Литовский союз стрелков должен привлечь эмигрантов
Литовский союз стрелков (ЛСС) должен объединять не только проживающих в Литве членов, но и привлекать эмигрантов, говорит утвержденный новым руководителем ЛСС полковник-лейтенант Гинтарас Коризна.

Восстановлена работа сайтов правительства, министерств Литвы (7)

Восстановлена работа сайтов правительства, министерств Литвы
Деятельность сайтов правительства, министерств, электронных государственных услуг Литвы, которые утром временно не работали из-за перебоев в электроснабжении, восстановлена спустя несколько часов.

Не работают сайты правительства, министерств Литвы (17)

Vyriausybės rūmai
Из-за перебоев в электроснабжении в понедельник не работают сайты правительства, министерств, электронных государственных услуг Литвы.

Куодис оценил реформу: они не ведают, что творят (8)

Raimondas Kuodis
Правительство Саулюса Сквернялиса забыло об обещаниях Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ), с которыми он шел на выборы, сказал экономист Раймондас Куодис.

Погода: и тепло, и дождь с грозой (1)

Погода: и тепло, и дождь с грозой
Похоже, что в первую неделю июня не будет скучно: после дождливого понедельника погода немного улучшится, однако уже в среду во многих районах пройдет дождь, а во второй половине недели небо затянут облака, станет чуть прохладнее.
Facebook друзья
Rambler's Top100