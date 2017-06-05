Восстановлена работа сайтов правительства, министерств Литвы

Как сказал директор Комитета по развитию информационного общества Рамунас Чяпайтис, сайты электронных госуслуг были доступны уже около 10 часов, а работа сайтов правительства восстановлена примерно в 10.25.

"Доступ ко всем сайтам уже есть, сайты действуют, с кризисом справились, все разрешилось", - сказал Р. Чяпайтис.

По его словам, специалисты после предварительного осмотра установили, что хранящаяся на серверах информация не пострадала.

Он ранее сказал, что работа серверов, за которыми осуществляет надзор комитет, нарушилась после того, как пропало электричество в Центре данных Департамента статистики. Представитель компании Energijos skirstymo operatorius (ESO) говорит, что неисправность возникла по причине изношенности электрокабелей.