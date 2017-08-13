Восстанавливают парк в поместье, принадлежавшем президенту Сметоне

Готовятся привести в порядок парк в поместье Ужугирё (Укмергский район), которое известно как поместье президента Антанаса Сметоны.

На площади 24,5 га готовятся вырубить ненужные насаждения и посадить новые, оборудовать скамейки, установить мусорные урны и другие элементы небольшой архитектуры, проложить мостики через мелиоративные канавы и отремонтировать мостки, привести в порядок заросший берег озера Ленас.

Также ремонтируют исторические колодцы, оборудуют информационные стенды. Планируют привести в порядок тропы и дорожки, проложить электрические кабели, отремонтировать беседку.

"Во время осуществления проекта планируют комплексное обновление, сохранение и восстановление зеленых насаждений поместья, так называемого Ужугирского двора, сохранив своеобразие ландшафта, раскрыв исторический контекст территории(...)", – сказано в документах.

Это поместье включено в реестр объектов культурного наследия. По данным мэрии, состояние поместья на данный момент не отвечает статусу: исчезают ценные аллеи и отдельные деревья, ухудшается их состояние, коме того, изменена планировка парка. Также указано, что после войны на территории появились хозпостройки.

Работы планируют завершить до конца октября 2018 года. Стоимость проекта – 336 000 евро, 285 000 евро планируют получить из структурных фондов ЕС.

В здании поместья находится филиал Укмергского краеведческого музея. По его данным, здание поместья было построено в 1937 году по проекту архитектора Феликсаса Визбараса. Это был подарок президенту Сметоне по случаю 60-летия.