Воспитывающих детей ждут перемены: одним на пользу, другим – нет

Предложение правительство о введении "детских денег" в обмен на отказ от дополнительного необлагаемого налогами минимума не удовлетворяет социал-демократов и общественных деятелей, представляющих интересы семей, они утверждают, что это не только морально несправедливо, но и приведет к тому, что часть семей понесет материальный ущерб.

Правительство предлагает отказаться от дополнительного ННМ и вместо него намерено выплачивать на каждого ребенка, независимо от доходов семей по 30 евро в месяц. Обещают также дополнительные выплаты – для семей с 3 детьми и больше независимо от доходов, а для семей, где воспитывают 1-2 детей – если доходы на человека будут меньше, чем 153 евро.

Сначала предлагали платить за 1-2 детей по 30 евро, а за 3 и последующих - по 75 евро, но потом предложение о 75 евро исчезло.

По новому предложению с рождения до двух лет на ребенка предлагают платить 28,50 евро, с 2 до 18 лет - 15, 2 евро. Министр финансов Вилюс Шапока обещает, что выплаты будут назначать в упрощенном порядке – можно будет послать запрос по интернету.

Если в семье трое и больше детей, то на каждого будут платить по 30 евро и надбавку в размере 15,2 или 28,5 евро, в зависимости от возраста детей. К примеру, если все трое детей старше 2 лет, то общая сумма выплат составит 135,6 евро в месяц.

Бюджету это будет стоить 195 млн. евро в год.

Социал-демократы не одобряют отмену ННМ за детей, поскольку в результате пострадают воспитывающие детей работающие люди со средними доходами.

"Мы не можем одобрить и "детские деньги" в размере 30 евро плюс выплату дополнительных средств семьям с 1-2 детьми при учете доходов и с 3 и больше детьми без учета доходов семьи. Это сложный механизм, а соцдемы преследуют 3 цели: упрощение административного контроля, выплату одинаковых сумм на детей, независимо от доходов родителей и солидарность между социальными слоями", - сказано в сообщении партии.

Соцдемы предлагают одинаковые "детские деньги" на всех детей в размере около 100 евро, плюс ННМ для тех, кто работает и воспитывает детей.

Представитель ассоциации "Национальное объединение активных мам" Раса Жемайте сказала, что они категорически против упразднения дополнительного ННМ.

"У работающих семей очень немного льгот, которые связаны с благосостоянием работающих семей, наша система и без того негибкая и должным образом не реагирует на доходы людей. У нас много критических ситуаций, когда при превышении установленной планки доходов на 1 евро, люди лишаются помощи в размере сотен евро – бесплатного питания, льгот на отопление", - сказала Жемайте.

По ее словам ННМ должен быть выше и достигать установленного уровень нищеты. "Это значит, что с этой суммы не должны у родителей даже содровские налоги взимать. А то, что предлагают, идет совсем в другую сторону", - сказала Жемайте.

Она напомнила предвыборные обещания увеличить помощь на детей и не упразднять льготы на детей работающим людям.

"Мы очень надеемся, Что одумаются и не будут делать эту глупость. Поскольку система такова, что чем дальше, чтем становится невыгоднее работать", - сказала Жемайте.

По ее словам, "детские деньги" платят в большей части стран ЕС, их расценивают, как жест помощи маленьким гражданам и инвестицию в будущее, независимо от доходов родителей.

Жемайте убеждена, что отмена ННМ в этом случае нанесет финансовый ущерб некоторым семья.

"К примеру, если в семье работает один из родителей – он содержит 4, раньше был ННМ и плюс выплаты. Сейчас эти суммы будут меньше. Есть определенный уровень доходов, после которого происходит перелом, доходы сокращаются, когда речь идет о числе детей. Что самое абсурдное - снизятся доходы именно в тех семьях, которые работают, стараются, не ходят с протянутой рукой", - возмущалась Жемайте.