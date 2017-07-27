Вопросы банка вызвали у клиента возмущение

Ради безопасности банки просят клиентов предоставить дополнительную информацию, однако, неясно, зачем банку конкретная информация о клиенте, да и вопросы не всегда понятны, поэтому клиенты возмущаются, а ценность предоставленной ими информации – сомнительна, пишет lrt.lt.

Так LRT.lt сказал исполнительный директор организации "За честное банковское дело" Кястутис Купшис.

LRT.lt получил письмо каунасца Дарюса, в котором он указал, что ему непонятно, зачем банку нужно больше персональной информации и что будет, если банку ее не предоставить.

"Каждый раз, когда подключаешься к э-банкингу, появляется табличка, просят заполнить анкету, предоставить личные данные.

Просят указать, живешь ли в Литве постоянно, где работаешь, какие у тебя доходы, еще информацию о занимаемом посте, участвуешь ли в политике, есть ли связи с политиками.

Я не понимаю, зачем банку эти данные, ведь вся необходимая информация уже была предоставлена, когда я стал клиентом. Что будет, если я не предоставлю информацию – заблокируют счет или перестану быть клиентом?" – вопрошает Дарюс.

Пресс-секретарь Swedbank Даулюс Абрашкявичюс сказал, что на фоне угроз безопасности, появляющихся в мире, для превенции международного отмывания денег и терроризма, нужно предпринимать дополнительные действия.

"Swedbank выполняет все литовские и международные законы, поэтому осуществляет принцип "Узнай своего клиента". Это значит, что банк должен знать, кто его клиент и чем занимается, сделать так, чтобы выполняемые им операции отвечали его экономической деятельности и ее объемам. Поэтому каждый новый клиент банка должен заполнить декларацию физического/юридического лица.

Дополнительно периодически банк просит клиентов обновить информацию о доходах и для идентификации лиц, связанных с политикой.

В отношении лиц, участвующих в общественной жизни, политике и тех, кто имеет с ними какую-то связь,действуют более жесткие юридические требования, поэтому банк должен это идентифицировать", – сказал Абрашкявичюс.

Собеседник подчеркнул, что данные банк собирает не по собственной инициативе, а в соответствии с действующими законами.

Купшис сказал, что его сложившаяся ситуация не удивляет.

"Банки клиентам не разъяснили, зачем это нужно. Бизнесу еще сложнее, поскольку иногда часть этих анкет вообще не имеет смысла, но, несмотря на это, надо их заполнять. Все больше появляется такое отношение: "банки требуют, если нечего написать, пишу лишь бы что".

Сами банки, обязуя людей предоставлять информацию, не обязательно получает точную информацию. Анкеты - типовые, а типовых ответов не бывает. Банки собирают информацию, люди возмущаются, а ценность полученной информации весьма сомнительна", – сказал Купшис.