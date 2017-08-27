DELFI напоминает, что, по данным Биржи труда, в Литве требуется 1400 педагогов, средняя их зарплата составляет 404 евро "на бумаге".

Правда, советник министра образования и науки Арминас Варанаускас уверяет, что никакой трагедии здесь нет, поскольку на цифры влияет сезонность. Министерство науки и образования напоминает, что, по данным Департамента статистики, средняя зарплата учителей в первом квартале 2017 г. составляла 877,8 евро "на бумаге". Этот факт DELFI подтвердил сам департамент.

По его данным, в первом квартале этого года учителя получали "на руки" примерно 685,1 евро, в четвертом квартале 2016 г. – 685,9 евро, в третьем – 649,8 евро, во втором – 648,9 евро, в первом – 634,9 евро.

Правда, сами учителя называют совсем другие суммы.

"Я работаю учителем с 1999 г., когда была еще студенткой, работаю до сих пор. Был перерыв 1-2 года, когда я училась за границей. Когда я там окончила магистратуру, вернулась. Продолжала работать в университете, после отпуска по уходу за детьми (4 года) начала дополнительно работать в школе. В то же время, когда я воспитывала детей, я училась в докторантуре. И вот какая у меня зарплата: в университете за полную ставку – 480 евро ("на руки"), в школе за 16 контактных часов – 340 евро ("на руки"). Время подготовки – мое дело, его никто не оплачивает", – писала DELFI одна учительница.

Учитель-методист английского языка в одной прогимназии, которая работает в школе с 1981 года, получает "на руки" 450 евро.

"Я работаю учителем, у меня квалификация методиста, полная нагрузка, это 18 часов в неделю, я получаю 450 евро "на руки", – рассказала она.

Она рассказал, что недавно подменяла коллегу в гимназии, которая ушла в отпуск по уходу за ребенком, там при той же нагрузке платят 520 евро "на руки".

"Это явная дискриминация. За ту же работу платят разные зарплаты. Мне пояснили, что профессиональных техникумах и гимназиях зарплаты считают по разным формулам. Но откуда статистики берут свои данные?", – удивлялась она.

Правда, нельзя утверждать, что таких средних данных, какие представляет Департамент статистики, не может быть.

К примеру, учитель Лайма сказала, что получает примерно такую зарплату, какую указал департамент. Но для этого ей приходится немало работать.

"Я работаю учителем 24 года, я учитель-методист. Работаю в двух школах (гимназии и прогимназии). В гимназии у меня в прошлом году было 10, в прогимназии – 18 контактных часов. Еще я работаю свободным учителем в сфере НОД (неформальное обучение детей – DELFI) – 2 контактных часа. В выходные работаю в частной школе – 8 контактных часов. В школе у меня есть всякие оплачиваемые обязанности – я присматриваю за сайтом, я председатель методической группы (2 часа).

Если все сложить, моя зарплата будет близкой той средней", – признала Лайма. Правда, она согласилась, что эта ситуация ненормальная. Она работает в 4 местах, на две ставки.

"Иначе выжить невозможно. Да и летом ищу, где бы подработать", – рассказала собеседница.

На две ставки работает и другая учитель-методист. Ее стаж – 33 года.

"Зарплаты – 800 евро, но я работаю на две ставки. Если бы работала на ставку, была бы 400 евро", – указала Рита.

Немного до средней указанной департаментом статистики зарплаты не дотягивает математик большой гимназии, учитель с 25-летним стаже, у которой 20 контактных часов в неделю. Ее зарплата – 643,16 евро.

"Я думаю, может какой иск подать на мэрию, если представители министерства все время сообщают, что учитель гимназии при нормальной нагрузке получает тысячу... Так где же мои деньги?", – вопрошала женщина.

Печальная ситуация и с зарплатами воспитателей в подготовительных группах. К примеру, воспитатель, который на 0,7 ставки работает с 30-ю детьми, получает "на руки" 300 евро.

"Я работаю не на ставку, воспитатели работают на 0,7 или 0,5 ставки. Но мне приходиться бесплатно участвовать в собраниях, обсуждениях, различных вечерних мероприятиях в школе, в праздниках, что отнимает много времени и проходит практически ежедневно. Сюда же входят и родительские собрания, заполнение документов, написание планов, вся эта нагрузка больше, чем на полдня.

Я молода, поэтому и зарплата у меня небольшая, не хватает квалификации, но коллеги в той же школе с более высокой квалификацией, работающие на полную ставку получают 500-600 евро, а вместе и еще больше неоплачиваемой работы. Поэтому зарплата смешная", – признала она.

По ее словам, большинство ее однокурсников по специальности не работает.