Военные предупреждают жителей - в Вильнюсе будут проходить учения

 (29)
ru.DELFI.lt
пятница, 5 мая 2017 г. 11:11
Жители Литвы в пятницу получили на своих мобильные телефоны смс-сообщение с предупреждением о проводимых литовской армией учениях в Вильнюсе.
SOP pratybos
© KAM

Согласно сообщению, 5-7 и 15-17 мая в Вильнюсе проведут учения, в ходе которых могут быть использованы учебные имитационные средства и авиация.

Литовская армия сообщает, что для беспокойства повода нет и военные надеются на понимание и благодарят за сотрудничество.

Pratybos "Žaibo kirtis 2016" Klaipėdoje.
Pratybos "Žaibo kirtis 2016" Klaipėdoje.
© DELFI / Virginija Spurytė

Департамент по стратегической коммуникации и связям с общественностью министерства обороны чуть позже распространил более расширенное сообщение о том, что в мае пройдут учения спецподразделений Литвы.

"Будут отрабатываться различные задания, требующие особой точности и подготовки. В связи с учениями и спецификой участвующих в них солдат служб, предоставить больше информации и деталей мы не можем", - говорится в сообщении.

Учения такого рода в Литве проводятся не впервые, в ходе них литовские и союзнические солдаты специальных подразделений тренируются с вертолетами, в учениях используются и другие виды авиации, среди них и истребители.

В данный момент воздушное пространство Литвы патрулируюит силы польских ВВС на истребителях F-16.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Военные предупреждают жителей - в Вильнюсе будут проходить учения (29)

SOP pratybos
Жители Литвы в пятницу получили на своих мобильные телефоны смс-сообщение с предупреждением о проводимых литовской армией учениях в Вильнюсе.

Литовские железные дороги обратились к прокурорам по поводу бывшего руководства (5)

LIthuanian railway
После проведения аудита государственной компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) новое руководство компании решило обратиться в прокуратуру по поводу ущерба на сумму примерно 5 млн. евро, который предприятие понесло по причине возможно непрозрачной деятельности бывшего руководства.

Парламент принял поправки, запрещающие дискриминацию по возрасту (15)

Парламент принял поправки, запрещающие дискриминацию по возрасту
Парламент Литвы принял поправки к Уголовному кодексу, запрещающие дискриминацию по возрасту и по признаку инвалидности.

Погода: тепло будет радовать недолго

Šiluma Bernardinų sode
В конце недели погода порадует нас: воздух прогреется до 20 градусов. Однако это тепло придет ненадолго – уже в воскресенье погода изменится.

Провокация Кремля в Литве: замешаны и журналист, и депутат (85)

Провокация Кремля в Литве: замешаны и журналист, и депутат
Через границу переходят мужчины в маскировочной униформе, первая застава пограничников сдается без боя. Так свой репортаж из Литвы начинает журналистка российского канала НТВ Алла Давидова. Под звуки драматической музыки она бежит по лесу, как будто ее преследуют, она рассказывает невероятную историю об учениях в Шальчининкай, которые прошли в апреле.
Facebook друзья
Rambler's Top100