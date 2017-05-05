Военные предупреждают жителей - в Вильнюсе будут проходить учения

Согласно сообщению, 5-7 и 15-17 мая в Вильнюсе проведут учения, в ходе которых могут быть использованы учебные имитационные средства и авиация.

Литовская армия сообщает, что для беспокойства повода нет и военные надеются на понимание и благодарят за сотрудничество.

Pratybos "Žaibo kirtis 2016" Klaipėdoje. © DELFI / Virginija Spurytė

Департамент по стратегической коммуникации и связям с общественностью министерства обороны чуть позже распространил более расширенное сообщение о том, что в мае пройдут учения спецподразделений Литвы.

"Будут отрабатываться различные задания, требующие особой точности и подготовки. В связи с учениями и спецификой участвующих в них солдат служб, предоставить больше информации и деталей мы не можем", - говорится в сообщении.

Учения такого рода в Литве проводятся не впервые, в ходе них литовские и союзнические солдаты специальных подразделений тренируются с вертолетами, в учениях используются и другие виды авиации, среди них и истребители.

В данный момент воздушное пространство Литвы патрулируюит силы польских ВВС на истребителях F-16.