Военная бригада Литвы, Польши и Украины достигла боевой готовности

В ходе учений международная группа по оценке установила подлежащие совершенствованию моменты в процедурах командования бригадой, ее структуре и рекомендовала окончательные решения.

"Эти требования были проведены в жизнь и в январе 2017 года вступило в силу сертификационное свидетельство", - сказал командир LITPOLUKRBRIG, полковник-лейтенант Зенон Бжушко.

Литва, Польша и Украины учредили совместное военную единицу - бригаду LITPOLUKRBRIG. Министры обороны трех стран 19 сентября 2014 года в Варшаве подписали договор об учреждении бригады. В нее входят международный штаб, три батальона и специализированные подразделения.

Намечается, что численность бригады будет составлять 3,5-4 тыс. военнослужащих.