Военная бригада Литвы, Польши и Украины достигла боевой готовности

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BNS
вторник, 31 января 2017 г. 12:14
В конце января подтверждена полная операционная мощность трехсторонней военной бригады Литвы, Польши и Украины LITPOLUKRBRIG. Это констатировано после состоявшихся в декабре оценочных учений бригады Common Challenge 16, сообщило Минобороны Литвы.
LITPOLUKRBRIG. Foto: MON RP

В ходе учений международная группа по оценке установила подлежащие совершенствованию моменты в процедурах командования бригадой, ее структуре и рекомендовала окончательные решения.

"Эти требования были проведены в жизнь и в январе 2017 года вступило в силу сертификационное свидетельство", - сказал командир LITPOLUKRBRIG, полковник-лейтенант Зенон Бжушко.

Литва, Польша и Украины учредили совместное военную единицу - бригаду LITPOLUKRBRIG. Министры обороны трех стран 19 сентября 2014 года в Варшаве подписали договор об учреждении бригады. В нее входят международный штаб, три батальона и специализированные подразделения.

Намечается, что численность бригады будет составлять 3,5-4 тыс. военнослужащих.

BNS
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Военная бригада Литвы, Польши и Украины достигла боевой готовности (35)

LITPOLUKRBRIG. Foto: MON RP
В конце января подтверждена полная операционная мощность трехсторонней военной бригады Литвы, Польши и Украины LITPOLUKRBRIG. Это констатировано после состоявшихся в декабре оценочных учений бригады Common Challenge 16, сообщило Минобороны Литвы.

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