Во вторник объявлят конкурс на пост директора Театра оперы и балета Литвы

Во вторник Министерство культуры объявит конкурс на замещение должности директора Литовского Национального театра оперы и балета (ЛНТОБ).

"Он (конкурс) будет объявлен 25 июля, завтра", - сказал в понедельник пресс-секретарь министерства Арунас Малиновскис.

По его словам, главу театра будут искать в том числе и заграницей.

Сейчас временным руководителем ЛНТОБ является специалист в области банковского дела и управления проектами Сигитас Жутаутас. В июне на этой должности он сменил руководившего театром на протяжении 15 лет Гинтаутаса Кевишаса, уволенного в связи с выявленным конфликтом интересов.

С. Жутаускас пока не комментирует, будет ли он пытаться стать новым гендиректорм ЛНТОБ. Он сообщил BNS, что сначала хочет ознакомиться с условиями конкурса.

Новый руководитель театра должен обладать высшим университетским образованием, или приравниваемым к нему образованием в сфере искусства, гуманитарных или социальных наук, сказал А. Малиновскис.

У нового директора ЛНТОБ должен быть как минимум пятилетний опыт руководящей работы, знание английского, французского или немецкого языков. Участники конкурса должны будут представить пятилетнюю программу театра, в которой они должны оценить деятельность театра, представить видение его будущего.

Министерство будет ждать заявки на конкурс до 5 сентября. С победившим на конкурсе кандидатом будет заключен пятилетний рабочий договор.

Г. Кевишас обжаловал в суде свое увольнение, а также неблагоприятные для него решения министра культуры Лианы Руоките-Йонссон.