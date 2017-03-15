Во всех многоквартирных домах Вильнюса повысят температуру горячей воды

После того, как в Вильнюсе от легионеллеза скончались три человека, поставщики горячей воды и осуществляющие надзор за тепловыми пунктами многоквартирных домов предприятия временно повысят температуру горячей воды во всех многоквартирных домах Вильнюса (проведут профилактику методом термического шока).

Это в среду постановила Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС).

"КЧС приняла решения о том, что из соображений профилактики следует произвести термический шок во всех зданиях города, профилактически, чтобы гарантировать пресечение развития очагов легионеллы в будущем", - сказал журналистам председатель комиссии, замдиректора администрации Вильнюсской мэрии Арвидас Дарулис.

Легионеллез - разновидность воспаления легких, которое вызывают бактерии легионеллы (Legionella). Примерно один из десяти случаев заболевания имеет летальный исход. Эти бактерии распространяются воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем, обычно через водопроводные системы, которые сконструированы ненадлежащим образом или уход за которыми ведется ненадлежащим образом. Легионеллы размножаются в воде, температура которой составляет 20–50 градусов, а в воде температурой выше 50 градусов, бактерии живут, но не размножаются. Они гибнут при повышении температуры воды до 65 градусов и выше.