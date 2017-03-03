Во время ярмарки Казюказа – изменения в движении транспорта

ru.DELFI.lt
пятница, 3 марта 2017 г. 15:45
Вильнюсская мэрия напоминает, что 3–5 марта будет проходить ярмарка Казюкаса.
© Savivaldybės archyvas

Как обычно, во время ярмарки ожидаются изменения в движении транспорта. С 19 ч. 2 марта до 6 ч. 6 марта 2017 г. будет закрыто движение на проспекте Гедиминаса, а с 6 ч. 3 марта до 6 ч. 6 марта на ул. Т.Врублевскё, Швянтарагё, Пилес, Диджёйи, Барборос Радвилайтес, Майронё и Аукштайчю, Вокечю.

Жители Старого города практически не столкнутся с проблемами – выданные им разрешения на парковку будут действовать и в других зонах.

Во время ярмарки временно отменят одностороннее движение на части ул. Тоторю, между ул. Лабдарю и Леиклос, и движение транспорта на ул. Леиклос в сторону ул. Тоторю разрешено только для транспорта местных жителей.

Во время ярмарки временно отменят односторонний порядок движения на ул. Бокшто и жители смогут подъехать со стороны ул. Субачяус. Ездить по этой улице разрешается только жителям.

Всю важную информацию о ярмарке Казюкаса жители могут узнать по номеру 8 618 47477.

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