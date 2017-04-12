Во время учений литовские служащие допускали ошибку за ошибкой

 (68)
ru.DELFI.lt
среда, 12 апреля 2017 г. 15:00
Когда полицейский ворвался в Шальчининкский комиссариат полиции на помощь коллегам, на его лице появилось удивление – перед ним возникло дуло автомата и "повстанец". Если бы это было не учение, то, вероятно, он был бы уже мертв. И это не единственная ошибка, допущенная сотрудниками полиции.
© DELFI / Andrius Ufartas

Подобных учений в Литве МВД до этого еще не проводил.

Показательные учения со стрельбой, дымом и действиями перед камерами проводились неоднократно. В последние три года были и учения с участием военных и полицейских, пограничников. К примеру, в 2015 году во время учений "Удар меча" разные службы должны были координировать свои действия, но к ним готовились заранее.

Статьи по теме:
Учения: на границе Литвы и в Шальчининкай ловят "зеленых человечков" из Удии  (220)

Но на этот раз об учениях, их сценарии и других деталях заранее не сообщалось – около 9 ч. по Единому номеру помощи 112 позвонил человек, который информировал о том, что проходят учения, в лесу недалеко от Шальчининкай замечена группа примерно из 10 вооруженных людей. Кто они? На каком языке говорят? С какой целью и куда они идут?

Об этом ничего не знали рядовые пограничники, информацией располагали только руководители задействованных служб. По сценарию, через границу в нескольких местах перешли военные выдуманного государства Удии в униформах без опознавательных знаков. Группами они рассредоточились и направились в глубь страны.

Одна группа пыталась захватить КПП, а другая – Шальчининкский комиссариат. Кроме того, сообщалось, что с поезда выпрыгнула группа вооруженных людей, – это ложь для отвода внимания. Положение осложнялось тем, что на участке пропала радиосвязь.

"Мы хотели в реальных условиях посмотреть, как на такую ситуацию будут реагировать литовские службы. Об учениях заранее информировали только руководство полиции, СОГГ и Службы общественной безопасности, операторы ЕЦП также заранее ничего не знали об учениях", – сказал глава МВД Эймутис Мисюнас.

Несмотря на сообщения, что часть сотрудников служб должным образом реагировали на опасность, все же "повстанцев" обезоружили и задержали, но их сообщникам определенной цели удалось достигнуть: от границы они добрались до города и в полицейском комиссариате обезоружили и взяли в заложники полицейских.

Еще хуже, по словам Мисюнаса, то, что "полицейские не были подготовлены, неверно оценивали ситуацию". Министр признал, что некоторые детали буквально бросались в глаза.

"И жилетки были неподходящими, и оружие недостаточное, и тактика не та", – сказал Мисюнас. Участники учений заметили, что одни полицейские слишком быстро сдали позиции при захвате комиссариата, другие сопротивлялись, но их действия были неорганизованными.

В конце в Шальчининкай приехала подмога из Вильнюса, в составе группы поддержки были сотрудники "Араса", переговорщики. Однако они приехали слишком поздно, к их появлению два заложника были "убиты".

Цель проведенных учений - учиться на ошибках. "Мы не можем сказать, что полиция не готова, но мы проверили, знаем слабые стороны, знаем, в чем нужно подтянуться", - сказал заместитель генкомиссара Римантас Бобинас.

Однако министр Мисюнас сообщил о неприятном факте: ЕЦП не получил информации от жителей о вооруженных людях в Шальчининкай и окрестностях, или наоборот, – жители не только не сообщали о вооруженных людях, но звонили и жаловались, что полиция заградила проезд.

"Некоторые возмущались, что куда-то не могут проехать. Другие спрашивали о том, что происходит", - сказала BNS Вилма Юозявичюте, представитель ЕЦП. Мисюнас сказал, что жители должны вести себя более ответственно.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Взлом: в системе агентства BNS была размещена ложная новость (2)

Взлом: в системе агентства BNS была размещена ложная новость
В систему агентства Baltic News Service в среду была помещена ложная новость о возможном отравлении в Латвии солдат США.

Ученые: поправки помогут сократить потребление, но станет больше неучтенного алкоголя (1)

Alcohol
Ученые, которые провели исследование рассматриваемых сейчас в правительстве и парламенте Литвы поправок к Закону о контроле алкоголя, говорят, что предлагаемые изменения могут сократит общее потребление алкоголя, однако при этом из-за них возрастет потребление приобретенного за рубежом и нелегального алкоголя.

Тысячи жителей не вернули принадлежащие им деньги

Тысячи жителей не вернули принадлежащие им деньги
По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ), 9000 человек не заполнили или не уточнили декларации за 2015 г., поэтому им не вернули переплату - в общей сложности 792 000 евро.

После репортажа BBC литовцы подняли волну возмущения в фейсбуке: французы присваивают шакотис (27)

После репортажа BBC литовцы подняли волну возмущения в фейсбуке: французы присваивают шакотис
В социальной сети Facebook поднялся настоящий бунт. BBC Travel разместил видео, на котором запечатлен процесс приготовления якобы французского пирог, невероятно схожего с традиционным литовским шакотисом.

"Содра" "приветствует" эмигрантов прямо в аэропорту (32)

Содра приветствует эмигрантов прямо в аэропорту
"Проверьте! Может у вас есть долг за обязательное страхование здоровья?", – такой плакат - практически первое, что видят эмигранты, прилетевшие в Литву, сразу после того как выходят из самолета.
Facebook друзья
Rambler's Top100