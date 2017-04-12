Во время учений литовские служащие допускали ошибку за ошибкой

Когда полицейский ворвался в Шальчининкский комиссариат полиции на помощь коллегам, на его лице появилось удивление – перед ним возникло дуло автомата и "повстанец". Если бы это было не учение, то, вероятно, он был бы уже мертв. И это не единственная ошибка, допущенная сотрудниками полиции.

Подобных учений в Литве МВД до этого еще не проводил.

Показательные учения со стрельбой, дымом и действиями перед камерами проводились неоднократно. В последние три года были и учения с участием военных и полицейских, пограничников. К примеру, в 2015 году во время учений "Удар меча" разные службы должны были координировать свои действия, но к ним готовились заранее.

Но на этот раз об учениях, их сценарии и других деталях заранее не сообщалось – около 9 ч. по Единому номеру помощи 112 позвонил человек, который информировал о том, что проходят учения, в лесу недалеко от Шальчининкай замечена группа примерно из 10 вооруженных людей. Кто они? На каком языке говорят? С какой целью и куда они идут?

Об этом ничего не знали рядовые пограничники, информацией располагали только руководители задействованных служб. По сценарию, через границу в нескольких местах перешли военные выдуманного государства Удии в униформах без опознавательных знаков. Группами они рассредоточились и направились в глубь страны.

Одна группа пыталась захватить КПП, а другая – Шальчининкский комиссариат. Кроме того, сообщалось, что с поезда выпрыгнула группа вооруженных людей, – это ложь для отвода внимания. Положение осложнялось тем, что на участке пропала радиосвязь.

"Мы хотели в реальных условиях посмотреть, как на такую ситуацию будут реагировать литовские службы. Об учениях заранее информировали только руководство полиции, СОГГ и Службы общественной безопасности, операторы ЕЦП также заранее ничего не знали об учениях", – сказал глава МВД Эймутис Мисюнас.

Несмотря на сообщения, что часть сотрудников служб должным образом реагировали на опасность, все же "повстанцев" обезоружили и задержали, но их сообщникам определенной цели удалось достигнуть: от границы они добрались до города и в полицейском комиссариате обезоружили и взяли в заложники полицейских.

Еще хуже, по словам Мисюнаса, то, что "полицейские не были подготовлены, неверно оценивали ситуацию". Министр признал, что некоторые детали буквально бросались в глаза.

"И жилетки были неподходящими, и оружие недостаточное, и тактика не та", – сказал Мисюнас. Участники учений заметили, что одни полицейские слишком быстро сдали позиции при захвате комиссариата, другие сопротивлялись, но их действия были неорганизованными.

В конце в Шальчининкай приехала подмога из Вильнюса, в составе группы поддержки были сотрудники "Араса", переговорщики. Однако они приехали слишком поздно, к их появлению два заложника были "убиты".

Цель проведенных учений - учиться на ошибках. "Мы не можем сказать, что полиция не готова, но мы проверили, знаем слабые стороны, знаем, в чем нужно подтянуться", - сказал заместитель генкомиссара Римантас Бобинас.

Однако министр Мисюнас сообщил о неприятном факте: ЕЦП не получил информации от жителей о вооруженных людях в Шальчининкай и окрестностях, или наоборот, – жители не только не сообщали о вооруженных людях, но звонили и жаловались, что полиция заградила проезд.

"Некоторые возмущались, что куда-то не могут проехать. Другие спрашивали о том, что происходит", - сказала BNS Вилма Юозявичюте, представитель ЕЦП. Мисюнас сказал, что жители должны вести себя более ответственно.