Во время учений эвакуировали ТЦ Ikea в Вильнюсе

26 мая в обеденное время обеспокоенные покупатели сообщили, что из популярного ТЦ Ikea эвакуировали всех покупателей и продавцов. Оказывается, это были запланированные учения.

Это DELFI подтвердила пресс-секретарь Ikea Lietuva Снегуоле Матуонене.

"У нас прошли учения, объявили об опасности, работников и покупателей просили покинуть здание. Сейчас учения завершились.

Такие учения мы проводим нечасто, однако, поскольку безопасность покупателей для нас - главное, мы их периодически проводим.

Мы постоянно проверяем системы безопасности, сигнализацию и т.д. Никакой опасности не было", – сказала Матуонене.

По ее словам, эти учения были запланированы заранее и ни с какой опасностью не связаны.

Напомним, что в августе 2015 г. в одном из магазинов Ikea в Швеции ножом были ранены покупатели, двое из них скончались.