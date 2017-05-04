Во дворах многоквартирных домов – бои без правил

Поставить машину рядом с домом хочет каждый. Если у вас нет гаража, вероятно, вы будете искать место во дворе или вдоль дороги. Однако около новых многоквартирных домов поставить машину невозможно. Платить за стоянку водители не хотят, поэтому оставляют машины там, где это делать нельзя или заставляют другие машины и гаражи. Люди, фиксирующие подобные нарушения и передающие снимки в полицию, уже не знают, что делать, пишет lrt.lt.

Газоны, чужие ворота, желтая линия, детские площадки – если постараться, машину можно оставить в любом месте. Некоторые ссорятся с соседями, нарушают ПДД. С такими дикими условиями ежедневно сталкиваются жители многоквартирных домов.

К примеру, глава подземной стоянки в Перкункемисе рассказал, что когда люди возвращаются с работы, за место для парковки начинается борьба без правил.

"Это Дикий Запад, каждый за себя", – сказал директор PPark Игнас Матийошайтис.

Начальник 6 КП Гедиминас Шараускас сказал, что проблемы в микрорайоне начались с момента появления первых новостроек.

"В прошлом году мы получили больше 300 сообщений из Перкункемиса о возможных нарушениях ПДД, связанных с парковкой. В этом получили почти 100", – сказал комиссар.

Матийошайтис рассказал, что в этом районе часто занимают частные места, поскольку в этом районе все места парковки выкуплены. Отсюда и бесконечные конфликты.

Он сказал, что десятки машин в этом районе постоянно стоят на тротуарах. Въезд в гаражи часто заставлен несколькими рядами машин. Нередко ломают даже металлические блокаторы на частных местах парковки.

Явно, сами жители решить эту проблему не могут. Но в Перкункемисе полномочий нет и у мэрии. Район построен на частном участке земли.

Если возмущенные жители обращаются в полицию, то снова наталкиваются на стену – схема движения в районе не утверждена, поэтому полиция ничего не может сделать. Все знаки в районе во время его стройки были установлены временно. Часть из них так и не узаконили, поэтому они не действуют.

Полицейские знают проблемы этого района, поэтому предлагают фиксировать нарушения наиболее удобным способом – фотографировать и сообщать на портале ePolicija.lt. Однако водители возмущаются, утверждают, что полиция не отвечает им, было ли проверено сообщение, был ли наказан нарушитель. В свою очередь полиция указала, что не обязана информировать о своих дальнейших действиях.