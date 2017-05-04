Во дворах многоквартирных домов – бои без правил

Газоны, чужие ворота, желтая линия, детские площадки – если постараться, машину можно оставить в любом месте. Некоторые ссорятся с соседями, нарушают ПДД. С такими дикими условиями ежедневно сталкиваются жители многоквартирных домов.
К примеру, глава подземной стоянки в Перкункемисе рассказал, что когда люди возвращаются с работы, за место для парковки начинается борьба без правил.
"Это Дикий Запад, каждый за себя", – сказал директор PPark Игнас Матийошайтис.
Начальник 6 КП Гедиминас Шараускас сказал, что проблемы в микрорайоне начались с момента появления первых новостроек.
"В прошлом году мы получили больше 300 сообщений из Перкункемиса о возможных нарушениях ПДД, связанных с парковкой. В этом получили почти 100", – сказал комиссар.
Матийошайтис рассказал, что в этом районе часто занимают частные места, поскольку в этом районе все места парковки выкуплены. Отсюда и бесконечные конфликты.
Он сказал, что десятки машин в этом районе постоянно стоят на тротуарах. Въезд в гаражи часто заставлен несколькими рядами машин. Нередко ломают даже металлические блокаторы на частных местах парковки.
Явно, сами жители решить эту проблему не могут. Но в Перкункемисе полномочий нет и у мэрии. Район построен на частном участке земли.
Если возмущенные жители обращаются в полицию, то снова наталкиваются на стену – схема движения в районе не утверждена, поэтому полиция ничего не может сделать. Все знаки в районе во время его стройки были установлены временно. Часть из них так и не узаконили, поэтому они не действуют.
Полицейские знают проблемы этого района, поэтому предлагают фиксировать нарушения наиболее удобным способом – фотографировать и сообщать на портале ePolicija.lt. Однако водители возмущаются, утверждают, что полиция не отвечает им, было ли проверено сообщение, был ли наказан нарушитель. В свою очередь полиция указала, что не обязана информировать о своих дальнейших действиях.