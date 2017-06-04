Вместо отпуска – прибыльная работа за границей

В теплое время года ряды уезжающих из Литвы пополняют сезонные эмигранты – жители, которые едут за границу ненадолго, чтобы заработать денег, часто делают это в отпуске, пишет Tiesa.

Широкий выбор сезонных работ за рубежом - это не только помощь для литовцев, получающих небольшие доходы, он привлекает и людей, которые получают вполне приличные зарплаты.

С начала апреля до конца сентября в Европе ощущается большой спрос на сезонных работников – даже самая современная техника все еще не в силах заменить человека в сельском хозяйстве, например, при сборе ягод, овощей, посадке плодовых деревьев и сборе урожая.

Свободное передвижение по ЕС позволяет людям выбирать – зачем им делать то же самое на родине, если за границей за тот же труд платят в 5 раз больше?

Великобритания – не исключение, сезонных работников там ждут как спасителей, местные фермеры с беспокойством смотрят в будущее и боятся, что после Brexit они лишатся надежной рабочей силы из других европейских стран.

Рима, проживающая в одном из крупных городов Литвы, по статистике относится к среднему классу жителей. Женщина почти 15 лет работает в одном из отделов государственного ведомства, неоднократно повышала квалификацию, поэтому получает хорошую зарплату. Кроме того, она может продвигаться по карьерной лестнице – может претендовать на руководящий пост, что принесет ей зарплату на 100–200 евро больше.

Несмотря на это, Рима уже 4 год подряд живет в ином ритме: весной она уходит в отпуск и едет в Норвегию, где несколько месяцев работает.

Она проиллюстрировала получаемую там зарплату так: за неделю в Норвегии получает столько, что этого ей хватает на оплату отопления 3-комнатной квартиры в течение всего сезона.

"Со мной каждый год едет и муж. Он работает в частном секторе, но ему удается договориться с руководством о сохранении рабочего места. В этом году наш сын заканчивает школу. Поэтому мы рады, что можем сочетать работу за границей и в Литве, дополнительные доходы помогают нашей семье решать немало проблем.

Конечно, работа там нелегкая, первый раз уже через два дня хотела бросить все и ехать домой. Но научилась сосредоточиться, знаю, что это временно и того стоит", – сказала Рима. От такого заработка она не намерена отказываться и в будущем.

В Англии за сбор и упаковку сельхозпродукции платят 7,5 фунтов стерлингов в час, в Норвегии - 10,5 евро, в Дании – 10–15, в Швеции – 8 евро. В Германии указывают месячную зарплату – 1200 евро.

Именно в эти страны чаще всего едут литовцы. Почти всегда работникам оплачивают.

Такие предложения привлекают не только людей с небольшим доходом, но и тех, у кого есть постоянная неплохо оплачиваемая работа.

"Сезонная работа в Голландии или в Германии чаще всего интересует студентов и школьников, временная работа за границей привлекает и учителей, поскольку они летом в отпуске.

Сезонные работники составляют около 5% всех, кто к нам обращается в поисках работы за рубежом", – рассказал представитель международного агентства по трудоустройству Qbis Ричардас Тенене.

"Я могу подтвердить, что часть людей, которые ищут сезонную работу – это люди, у которых есть работа в Литве, но это небольшая часть всех интересантов. Это очень привлекательно для учителей, им не нужно просить работодателя об отпуске, поскольку летом они свободны.

Но можно сказать, что стало меньше людей, которые ищут работу за рубежом, в Литве также есть чем заняться. Кроме того, в каждом случае стоит считать, а подсчитав, выясняется, что уезжать не выгодно.

К примеру, строители точно достаточно получают и дома", – сказал глава ЗАО Įdarbinimo tarpininkavimo centrаs Жильвинас Падегимас.