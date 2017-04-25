Власти Вильнюса намерены отказаться от требования построить на участке Hanner стадион

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BNS
вторник, 25 апреля 2017 г. 08:40
Вильнюсские власти намерены отказаться от требования построить на участке между ул. Ринктинес и Шейминишкю, где компания предпринимателя Арвидаса Авулиса Hanner строит гостиницу Courtyard by Marriott и бизнес центр, стадион.
2016 10 26 Paskutinė griaunamo Vilniaus Žalgirio stadiono šypsena © DELFI / Domantas Pipas

Вильнюсский горсовет 25 апреля обсудит резолюцию о стадионе "Жальгирис", в которой сказано, что власти при изменении общего плана города откажутся от приоритетного строительства на этом месте национального стадиона "Жальгирис" с многофункциональным культурно-развлекательным центром.

На общем плане на этом участке планируют предусмотреть развитие без каких-либо обязательных требований построить футбольный стадион.

Это изменение общего плана - часть соглашения между компанией Hanner, городской властью и Национальной земельной службой (НЗС).

В конце февраля НЗС сообщила, что по указанию прокурора сообщила руководству Hanner о намерении расторгнуть договор об аренде земли. По словам прокурора, земля была сдана в аренду не в ходе аукциона, поэтому может использоваться только по узаконенному назначению – для строительства стадиона.

В начале марта НЗС и Hanner договорились об изменении детального плана участка, на котором было предусмотрено строительство стадиона, поэтому договор об аренде не был расторгнут. Тогда Авулис заявил, что строить стадион там не намерен, поскольку надеется, что власти города изменят план.

В данное время Hanner на территории 8 га строит гостиницу Marriott стоимостью 20 млн. евро, в начале апреля начато строительство офисного центра стоимостью 25 млн. евро, позже начнется строительство многоквартирных домов. Всего в развитие этой территории планируют вложить больше 200 млн. евро.

BNS
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Власти Вильнюса намерены отказаться от требования построить на участке Hanner стадион (8)

Власти Вильнюса намерены отказаться от требования построить на участке Hanner стадион
Вильнюсские власти намерены отказаться от требования построить на участке между ул. Ринктинес и Шейминишкю, где компания предпринимателя Арвидаса Авулиса Hanner строит гостиницу Courtyard by Marriott и бизнес центр, стадион.
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