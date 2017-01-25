Власти ускорят процесс возвращения земли владельцам

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BNS
среда, 25 января 2017 г. 08:37
Власть планирует установить конкретные сроки, до которых мэрии должны найти свободные территории и на них спроектировать участки земли, предназначенные для возвращения бывшим владельцам.
© DELFI (K. Čachovskio nuotr.)

Правительству предложено обязать мэрии до января следующего года утвердить такие территории, а их списки предать огласке.

До января 2020 года предлагают подготовить документы на конкретные участки, подлежащие возвращению.

Такое предложение Министерства сельского хозяйства будет рассмотрено на заседании правительства 25 января.

По данным Национального земельного агентства, до октября 2016 года не было восстановлено право на собственность земли 6330 человек, им не вернули 3770 га земли.

Больше всего земли не вернули жителям крупных городов, к примеру, жители Вильнюса получили только 52,3% земли.

BNS
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