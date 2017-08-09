Власти Литвы радуются улучшению жизни, при этом у части работников зарплаты "заморожены"

В Литве фиксируется самый быстрый рост цен во всем ЕС, однако зарплаты части работников остаются замороженными с 2009 г. и неизвестно, когда они увеличатся.

Государственные служащие - не самая популярная группа общества. Все же, если кому-то кажется, что это только попивающие кофе бюрократы, которым за теплое местечко и ничегонеделание платят большие зарплаты - то это необязательно так.

Зарплаты многих государственных и уставных служащих, а также других работников бюджетного сектора зависят от утвержденного парламентом показателя – базового размера зарплаты. В 2009 г. он был снижен с 137,57 евро (475 литов) до 130,33 евро (450 литов). Правда, когда вводили евро, его увеличили на 0,17 евро и сейчас составляет 130,5 евро.

Если служащий не занимает высокого поста, у него нет большой зарплаты и надбавок.

Объявления о вакансиях показывают, что не все молодые специалисты получают более-менее приличную зарплату.

К примеру, Участковый суд Кельмесского района ищет секретаря за зарплату в 375 евро "на руки", Каунасский окружной суд также ищет секретаря за 412 евро.

Член профсоюза одного из ведомств (имя и фамилия редакции известны) не жалел горьких слов в связи с создавшейся ситуацией.

"Проблема очевидна – растут как цены, так и зарплаты в частном секторе, а базовый размер зарплат госслужащих не меняется уже почти 10 лет. Уровень жизни большинства госслужащих с каждым годом становится все хуже.

Несмотря на то, что на госслужбе есть возможность карьерного роста, приобретения квалификационных классов и категорий, реальные условия очень ограничены", – сказал собеседник.

"Нынешняя система поощрения не решает проблему зарплат, поскольку чаще всего заслуженный класс или категория всего лишь покрывает инфляцию, изменившийся уровень цен, на уровне жизни сказывается незначительно. Это не способствует сохранению специалистов на госслужбе.

Все хотят, чтобы на госслужбе работали специалисты, но не хотят Быть может один это платить. Замкнутый круг, который, вероятно, не исчезнет. Возможно, одни из решений проблемы была бы индексация базового размера в соответствии с макроэкономическими показателями", – сказал служащий.

Недавно МВДпредставило планы в связи с изменением закона о госслужбе. На вопрос DELFI, изменит ли это зарплаты госслужащих, министр Эймутис Мисюнас сказал:

"В принципе создадут юридическую базу или правовые возможности для госслужащих. Будут созданы возможности для получения более высокой зарплаты".

По его словам, сейчас хотят вывести среднюю зарплату на госслужбе и в соответствии с ней сравнять коэффициенты с учетом предлагаемых групп и ввести интервалы для регулярного повышения зарплат. Якобы это должно побудить работников ориентироваться на результат, чтобы их мотивировать руководство должно будет повышать зарплаты.

Однако Мисюнас заметил, что новый закон вступит в силу лишь с 2019 года.

На вопрос, увеличатся ли зарплаты в следующем году, Мисюнас ответил:

"Можно говорить о разных категориях. Сейчас мы хотим повысить зарплаты уставных служащих. Также зарегистрированы проекты повышения зарплат судей, работников прокуратуры. А если спрашиваете, будет ли правительство повышать базовый размер, то этого я не знаю и сказать не могу. Нужно обращаться к министру финансов".

Специалисты Минфина на этот вопрос не ответили.