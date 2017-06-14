Владимир Селявко: богоискательство начинается с сомнения в его существовании

На всю Литву приходится 6000-7000 прихожан, которые регулярно заходят в церковь на службу примерно раз в два месяца. Так обрисовал ситуацию с паствой Русской православной церкви Московского патриархата в Литве протоиерей Владимир Селявко. По данным переписи, в стране проживает около 4,5% православных.

«Я не имею в виду тех, кто заходит поставить свечу», - уточнил протоиерей и секретарь Виленско-Литовской епархии Русской православной церкви по внешним связям интервью программе портала ru.DELFI.lt и Rusradio.lt "Нужные люди".

По его словам, в храмы приходят и молодые люди, и люди старшего поколения. Отец Владимир также отметил, что человек не может жить, не задавая себе вопросов, не споря с чем-то, поэтому люди время от времени обращаются к церкви. Кто возвращается, а кто приходит впервые.

«Возращаются по-разному. Кто-то под воздействием горя, под воздействием счастья очень мало. Но очень много тех, кто ищет внутренней тишины. И сегодня, несмотря на развитие цивилизации и технологий, люди чаще ищут в храмах той тишины, которой ей не дает в том числе и ваша братия — журналисты. Человеческий мозг не выдерживает обилия информация и, заходя в храм, он находит тишину и путь к самому себе, в глубины своей души. Это, кстати, важно», - отметил отец Владимир.

Как РПЦ смотрит на новые технологии?

Отец Владимир признался, что достаточно много времени проводит за чтением новостей местных и мировых СМИ, а отношение к новым технологиям в церкви назвал традиционным.

«У нас есть свой сайт, где можно получить информацию и проследить за лентой новостей. Мы используем современные технологии, чтобы снимать какие-то видеоролики сугубо религиозного содержания», - рассказал он ведущим. Однако при этом отец Владимир добавил, что его начинают смущать инновации в церкви.

«Мне все-таки кажется, что церковь должна находиться внутри своего храма. Все же главная наша задача — дать людям то, чего они хотят, переступая порог храма. Я бы хотел, чтобы священнослужители больше служили, находили себя в своем непосредственном назначении. Но мы не можем закрыться от мира», - считает он, но при этом обратил внимание на то, что новые технологии также могут помочь человеку, который никогда об этом не задумывался, зайти в храм.

Отец Владимир признался, что его раздражает, когда в храме у прихожан в ходе службы звонит телефон, «но это сегодняшний день, никуда от этого не денешься». На вопрос, как он относится к историям, подобным случаю блогера Соколовского, когда он ловил в храме покемонов, отец Владимир ответил: «Иногда к каким-то глупостям не нужно относиться серьезно. То, что этот человек делал — он, безусловно, занимался глупостью, и, может быть, подлостью. Как бы то ни было, есть места, в которых нужно вести себя соответствующим образом", - отреагировал отец Владимир.

Также он сказал, что РПЦ в Литве тесно сотрудничает с представителями других христианских конфессий, большей частью с католиками и протестантами.

«Мы, можно сказать, находимся в режиме постоянного обмена опытом, братскими визитами, присутствует молитвенное общение — мы ходим друг к другу на службы», - говорил отец Владимир.

«На сегодняшний день, я бы сказал, в Литве создалась не просто благоприятная обстановка, связанная с межконфессиональным миром, я бы сказал, что это образцово-показательная ситуация, потому что уровень, на котором мы сейчас находимся - идеален», - рассуждал священник.

Что касается принятия законов в Литве, то, по словам отца Владимира, православная, католическая и протестантская церкви выступают одним фронтом: «Мы придерживаемся тех же самых традиционных ценностей. Они у нас одни. Когда Сейм Литвы обсуждает те или иные вопросы, государство, к его чести, всегда присылает законопроекты с тем, чтобы получить обратную связь. И бывает, что мы отвечаем единым документом от всех трех конфессий».

Все традиционные конфессии Литвы ежегодно получают помощь от государства, Виленско-Литовская епархия РПЦ — не исключение.

«Остальное — мы на своем балансе. Но нужно сказать и следующее: после восстановления независимости церковь получила по закону о реституции недвижимость, которую мы сдаем в аренду и это позволяет нам содержать наши здания. Конечно, нам этих средств недостаточно, они требуют ремонта, предствляют из себя еще и культурно-историческую ценность, поэтому нужно очень много вкладывать, чтобы поддержать эти здания, не говоря уже о каких-то проектах. Но пока ситуация не катастрофическая и мы вполне выживаем. Если бы только прихожане, то мы бы не выжили. Это факт», - утверждал отец Владимир.

Он признался, что сознательно встал на путь священника, но при этом признался, что сомнения случались, однако даже сомнения в существовании Бога — это уже аспект веры.

«Богоискательство начинается с сомнения в его существовании. Таково мое кредо», - заключил он.

На заключительный вопрос одного из ведущих «трудно ли быть с Богом», отец Владимир ответил: «Трудно вообще быть, когда в голове беспорядок. В те редкие мнгновения, когда этот порядок можно навести, то легко все».