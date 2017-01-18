Владелец земли заговорил о государственном рэкете

Налог на землю зависит от стоимости земли. Однако человек, который честно приобрел землю, может столкнуться с тем, что налог на нее будут считать с намного большей суммы, нежели он заплатил продавцу. А если владельцу земли не нравится оценка, сделанная на деньги налогоплательщиков, он может заплатить за оценку из своего кармана.

В редакцию DELFI обратился читатель Антанас (имя и фамилия редакции известны), который рассказал о "государственном рэкете".

"Мы с супругой взяли кредит и купили участок земли под строительство дома в Вильнюсском районе, в одной из деревень староства Реше. За землю мы заплатили чуть больше 14 000 евро. Странно, но Центр реестра (ЦР) оценил землю в 56 100 евро (по данным ЦР - это средняя рыночная цена).

Я написал в ЦР письмо, с просьбой объяснить, почему участок оценили в 3,8 раза дороже, чем его рыночная цена. Поверьте, до того как приняли заявление, работники центра даже не хотели слушать меня.

Налог на землю надо платить со стоимости, установленной ЦР (я выяснял это и в Государственной налоговой инспекции). Настоящий государственный рэкет", – возмущался мужчина.

Он передал копии документов о купле-продаже и переписки с ЦР, а также указания на объявления о продаже соседних участков, цены на которые намного ниже установленной средней рыночной. Если бы мужчина платил налог с той суммы, которую заплатил за землю, он составил бы 86,4 евро, а теперь ему придется платить 336,6 евро - то есть почти минимум после вычета налогов.

Пресс-секретарь ЦР Кристина Петрошене сказала, что стоимость, которую подсчитывает ЦР считается наиболее объективной величиной, поскольку для ее выведения используют данные о купле-продаже в конкретной местности за определенный промежуток времени. При подсчете этих величин принимаются во внимание только данные ЦР, не учитываются особенности конкретного объекта.

Она отметила, что это не только самый объективный, но и самый дешевый способ оценки. При использовании массового метода подсчета, оценка одного объекта стоит 1 евро, а при индивидуальной - 100 евро.

Петрошене отметила, что те, кто не согласен с оценкой, должен в установленный срок (в течение 3 месяцев с момента подсчета ценности) обратиться в ЦР и может заказать индивидуальную оценку.

Несмотря на то, что ЦР предлагает заказать индивидуальную оценку, DELFI уже описывал ситуацию, когда владелец земли не нашел ни одного оценщика, который согласился бы это сделать. Оценщики признали, что они не хотят спорить с ЦР, поскольку работают по лицензии.

Директор Литовской ассоциации по расширению недвижимости Миндаугас Статулявичюс сказал, что не заметил больших отклонений в массовой оценке:

"Если будем говорить о тех, кто развивает проекты в сфере недвижимости, то они чаще всего покупают участки в городах, там больших отклонений при оценке не бывает. Конечно, бывают случаи, когда нужна индивидуальная оценка, ее тогда и проводят.

Это было актуально 6 лет назад, когда проводили массовую оценку, когда стали платить налог за землю в зависимости от ее рыночной стоимости.

Но с тех пор ЦР усовершенствовал алгоритмы и системы подсчета. С другой стороны, хоть они и располагают множеством данных, но не могут сказать точную стоимость каждого участка, поскольку реальная стоимость выясняется при заключении сделки".

"Конечно, если люди говорят, замечают такое, то, наверное, такое случается. Но это, вероятно, актуальнее для сельской местности, где не хватает данных, для должной оценки математическим способом. Надо понять, что в реальности ситуация может изменится. Например, участок зарос растениями, кустарниками, может быть запущен, а при этом дорого оценили его", - заметил специалист.

Он признал, что в государственном масштабе детально не анализируется, насколько цены на недвижимость в объявлениях отличаются от фактических цен сделок. Возможно, часть цен снижают, чтобы уменьшить налоги. Поэтому было бы целесообразно проводить такой мониторинг в государственном масштабе, это сделало бы данную сферу прозрачнее.