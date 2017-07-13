Владельцы кафе подсчитали нанесенный во время реконструкции ул. Вильняус ущерб

На минувшей неделе завершилась реконструкция столичной ул. Вильняус, предприниматели могут вздохнуть свободнее – снова вернутся посетители. Правда, предприниматели еще ощущают последствия реконструкции и считают нанесенный ущерб.

Глава кафе Ali šokoladinė Али Гаджиев рассказал, что затянувшийся ремонт помешал открыть уличное кафе и начать торговлю на полную мощность.

Он сказал, что взял это место в аренду в надежде, что ремонт улицы вскоре завершится, тогда еще не сообщили о том, что срок выполнения работ затянется.

"Я думал, что в апреле, на Пасху, уже откроемся. Открылись, а на улице – ремонт, пройти негде", – сказал Гаджиев.

Он сказал, что во время ремонта ущерб составлял 8000 евро в месяц. Кроме того, пришлось уволить 4 нанятых работников: трех официантов и уборщицу.

Работников пришлось уволить не только Гаджиеву. В июне DELFI писал, что салатный бар Mano guru также был вынужден сократить число персонала. "Сокращаем число работников. Это социальный бизнес, поэтому это плохо. У нас нет доходов, тогда мы не можем помочь людям. Нам приходится отказывать тем, кто к нам обращается", – сказала тогда владелица бара Реда Суткувене, заметив, что ущерб составлял 6000-7000 евро.

Глава бара Republic Эдвинас Юшкаускас сказал, что на улице ощущается оживление после завершения реконструкции улицы. "Ощущается, стало больше туристов. Местные - это местные, они знали и приходили. А ущерб во время реконструкции был серьезным, где-то 30%, может, и больше. Но мы смирились, есть как есть. Мы рады, что улица будет красивой", – заметил он.

Предприниматели сказали, что их возмущают обещанные компенсации за нанесенный ущерб. В комментарии представителя мэрии Виргинии Скирене сказано, что предпринимателей, работающих на ул. Вильняус между пр-том Гедиминаса и ул. Исландиёс, освободят от сбора за уличные кафе.

На сайте мэрии сказано, что сумма возвращаемого сбора зависит от площади уличного кафе. За 1 кв. м уличного кафе в репрезентативном месте столицы платят 2 евро, в других местах – 0,9 евро.

Предприниматели возмущены такой компенсацией. Гаджиев назвал ее "издевательством", для него это то же самое, что оставить чаевые в размере 2 центов. "Сделайте скидку на парковку, компенсацию при принятии работников. Если не хватает фантазии, предприниматели помогут. Представьте, если у меня кафе 10 кв. м, то получается 20 евро в месяц, за 5 месяцев - 100 евро. Это смешно. А еще и лето у нас такое, еще месяц и придется закрываться", – сказал он.

Суткувене придерживается подобного же мнения: "Эта сумма очень мала по сравнению с понесенным ущербом".

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс считает, что освобождение от сбора - достаточная компенсация, а понесенный ущерб возместить увеличенный поток клиентов, которых сюда привлечет улица после реконструкции.