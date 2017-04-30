Владельцев автомобилей предупреждают о штрафах за мойку машин

Специалисты предупреждают, что те, кто моет автомобили не только в публичных местах, но и в частных дворах, загрязняют окружающую среду и им грозит штраф, сообщает ЛРТ. Кроме того, в некоторых самоуправлениях вообще запрещено мыть автомобили в не предназначенных для этого местах.

По словам специалистов, при мойке машин необходимо придерживаться требований к охране окружающей среды. В не предназначенных для мойки местах нельзя использовать химические вещества.Такое требование применяется к тем, кто моет машины в частных дворах.

Кроме того, некоторые самоуправления вообще запрещают мыть автомобили в своих дворах даже без использования химии. Тем, кто нарушит данные указы, придется заплатить штраф до нескольких сот евро.

По словам геологов, загрязненная вода от автомобиля может проникнуть в грунтовые воды и таким образом попасть в организм человека.