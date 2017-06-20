Висагинас. Есть такой город.

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ru.DELFI.lt
вторник, 20 июня 2017 г. 11:20
Портал ru.DELFI.lt продолжает цикл дискуссий вне стен редакции. В среду съемочная группа DELFI отправляется в Висагинас, чтобы встретиться с жителями этого города и ответить во время дискуссии на следующие вопросы: Висагинас - город Литвы и город в Литве? В чем его уникальность? Как его воспринимают другие жители Литвы? Какими висагинцы видят себя и свое будущее? Какие стереотипы мешают развитию города?
© DELFI / Tomas Vinickas

Участники публичной видеодискуссии: профессор кафедры русской филологии Вильнюсского университета, социолингвист Алла Лихачева, председатель Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс, члены совета Висагинского самоуправления Евгений Шуклин и Игорь Давидюк.

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