Инспекторы по вооружениям из России и Беларуси прибыли в Литву Во вторник группа российских и белорусских инспекторов по вооружениям приступят к инспекции избранного ими района Литвы, сообщает Министерство обороны.

Висагинас. Есть такой город. Портал ru.DELFI.lt продолжает цикл дискуссий вне стен редакции. В среду съемочная группа DELFI отправляется в Висагинас, чтобы встретиться с жителями этого города и ответить во время дискуссии на следующие вопросы: Висагинас - город Литвы и город в Литве? В чем его уникальность? Как его воспринимают другие жители Литвы? Какими висагинцы видят себя и свое будущее? Какие стереотипы мешают развитию города?

В Калининградской области уменьшаются возможности обучения на литовском языке В Калининградской области Российской Федерации быстро уменьшаются возможности обучения детей на литовском языке, так и на внеклассных занятиях, сообщает газета Lietuvos zinios.

Премьер-министр Литвы с министрами проверят ход работ на горе Гедиминаса 20 июня после обеда премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, министр охраны окружающей среды Кястутис Навицкас и министр культуры Лиана Руоките-Йонссон осмотрят гору Гедиминаса и встретятся с находящимися в Вильнюсе польскими экспертами, которые помогают решить вопрос укрепления склонов горы.