Вильнюсу снова грозит кризис утилизации отходов

ELTA
пятница, 27 января 2017 г. 15:15
Министерство охраны окружающей среды озабочено тем, что в Вильнюсе может повториться ситуация, которая имела место в сентябре прошлого года - "кризис утилизации отходов".
Nepriimamos rūšiuoti miesto atliekos
© DELFI (A.Ufarto nuotr.)

Если ЗАО VAATC (Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras -Вильнюсский окружной центр утилизации отходов) не будет выполнять установленные требования, а механико-биологический оператор по обработке отходов Вильнюса в ближайшие два месяца не оборудует место для приема подлежащих сжиганию отходов, эти отходы не будут принимать на Казокишкской свалке. Это значит, что будут проблемы со сбором мусора в Вильнюсе.

Министр охраны окружающей среды Кястутис Навицкас на этой неделе встретился с членами ассоциации региональных центров утилизации отходов. Министр напомнил главе VAATC, что на свалке в Казокишкес до сих пор не оборудовали площадку для подлежащих сжиганию отходов.

Навицкас подчеркнул, что за выявленные на свалке нарушения будут назначены штрафы, кроме того, надо будет устранить недочеты.

Вице-мэр Вильнюса Линас Кведаравичюс в свою очередь заметил, что не хватает инициативы со стороны Министерства охраны окружающей среды.

"Ситуация вызывает беспокойство. Мы встречались с министром охраны окружающей среды, высказали свои сожаления в связи с тем, что министерство долго медлило с принятием решения относительно хранения или захоронения подлежащих сжиганию отходов, получаемых в результате сортировки – ELTA).

Мы ждем решения со стороны министерства, что делать. Министр Навицкас упомянул несколько вариантов: или хранение или захоронение", – сказал Кведаравичюс, прибавив, что в соответствии с действующим порядком в Вильнюсе за это отвечает ЗАО Energesman, управляющая фабрикой по сортировке отходов.

Как известно, из-за нехватки мощностей по сжиганию отходов, в сентябре прошлого года в Вильнюсе на фабрике Energesman образовался переизбыток отходов, поэтому компания не могла принимать мусор, привозимый машинами компании Ecoservice.

Тогда Министерство разрешило временно хранить рассортированные подлежащие сжиганию отходы на свалке в Казокишкес, но должны оборудовать площадки для их хранения, но хранить его разрешили до 31 марта 2017 г.

До сих пор специальная площадка не была оборудована. Сейчас в Казокишкес хранят больше 21 000 тонн подлежащих сжиганию отходов.

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Вильнюсу снова грозит кризис утилизации отходов

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Министерство охраны окружающей среды озабочено тем, что в Вильнюсе может повториться ситуация, которая имела место в сентябре прошлого года - "кризис утилизации отходов".

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