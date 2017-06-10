"Вильнюсское гостеприимство": какое оно?

Жители Вильнюса и гости столицы смогут проголосовать за кафе, ресторан, музей, который наиболее гостеприимно принимает гостей, или за работника, провожающего гостей тёплой улыбкой – уже в 10 раз объявляется конкурс «Вильнюсское гостеприимство».

«Я люблю Вильнюс и хочу, чтобы его полюбили другие! Здесь можно найти всё – историю, культуру, вкусную и разнообразную еду, живую музыку и аутентичные улочки Старого города. Только мы знаем, как помочь людям найти всё самое лучшее в нашем городе, поэтому приглашаем всех принять участие в голосовании и выбрать самые гостеприимные места нашего города», — призывает исполнитель Юргис Диджюлис.

До 30 сентября жители Вильнюса и гости столицы смогут голосовать за самые гостеприимные места столицы и самых гостеприимных жителей города. Посетители смогут отдать свой голос самым гостеприимным работникам предприятий, которые связаны с расселением гостей города и общественным питанием, за самое гостеприимное место в городе, за открытие года, а также выбрать самого гостеприимного жителя города.

Самые гостеприимные места города и жители Вильнюса будут объявлены в ноябре. Во время проведения церемонии награждений будут названы победители в 10 номинациях. Награды будут вручены самым гостеприимным местам города и работникам, которые получили наибольшее количество голосов жителей Вильнюса и гостей столицы. Конкурс, который проводится уже в 10 раз, способствует повышению качества услуг, оказываемых гостиницами, гостевыми домами, ресторанами, кафе, барами, музеями, галереями и гидами, а также созданию образа дружественного и гостеприимного города.

В прошлом году награды самых гостеприимных получили предприятия Radisson Blu Hotel Lietuva, Shakespeare Boutique Hotel, Centro kubas – Angel, Neringa, Mint Vinetu, Artistai, Piano man, «Литовский железнодорожный музей», «Музей-галерея кузнечного дела, Ужупис», Dom Bow Ties, Lithuanian Holidays. Самым гостеприимным гидом города выбран Альбертас Казлаускас.

TOP-5 советов от Юргиса Диджюлиса о гостеприимстве:

1. Читайте знаки – если человек смотрит на карту и ищет ориентир, подойдите и помогите ему.

2. Будьте смелым, но вежливым, иначе говоря – решительно услужливым. Если помощь не понадобится, не обижайтесь и улыбнитесь!

3. Давайте советы на основании своего собственного искреннего опыта – «Меня это место очаровывает, так как …., «Я чаще всего ….».

4. Продемонстрируйте интерес к самому человеку, постарайтесь понять, какие места в городе ему подойдут и могут понравиться.

5. Узнайте 10 интересных событий о Вильнюсе, которые удивят гостей города!