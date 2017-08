"В этом году в первый раз мэрия выделила особенно значимые суммы на обновление имущества детских садов. (...) Также хочу подчеркнуть, что никакие сборы на необходимые вещи ни в одном детском саду не являются необходимыми. Если кто-то хочет помочь детскому саду добровольно - пожалуйста. Однако если детские сады собирают деньги, потому что им якобы не хватает денег на бумагу, карандаши, мыло или туалетную бумагу, делают это незаконно", – сказал мэр Ремигиюс Шимашюс. В соответствии с новы порядком, дошкольным учреждениям не разрешается нелегально собирать деньги с родителей, поскольку отныне все необходимые средства и питание будет компенсироваться только за счет средств мэрии. По данным мэрии, такую реформу провели, реагируя на жалобы и вопросы родителей. Родители не понимали, на что у них собираются деньги. Новый порядок оплаты детских садов ясно перечисляет все расходы на образование и питание детей. В описи детально перечислен порядок оплаты за детский сад, различные льготы для родителей. Новый порядок вступает в силу с сентября этого года.

