"В этом году в первый раз мэрия выделила особенно значимые суммы на обновление имущества детских садов. (...) Также хочу подчеркнуть, что никакие сборы на необходимые вещи ни в одном детском саду не являются необходимыми. Если кто-то хочет помочь детскому саду добровольно - пожалуйста. Однако если детские сады собирают деньги, потому что им якобы не хватает денег на бумагу, карандаши, мыло или туалетную бумагу, делают это незаконно", – сказал мэр Ремигиюс Шимашюс.
В соответствии с новы порядком, дошкольным учреждениям не разрешается нелегально собирать деньги с родителей, поскольку отныне все необходимые средства и питание будет компенсироваться только за счет средств мэрии.
По данным мэрии, такую реформу провели, реагируя на жалобы и вопросы родителей. Родители не понимали, на что у них собираются деньги.
Новый порядок оплаты детских садов ясно перечисляет все расходы на образование и питание детей. В описи детально перечислен порядок оплаты за детский сад, различные льготы для родителей.
Новый порядок вступает в силу с сентября этого года.
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